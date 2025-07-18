"У Украины два врага, два Владимира: Зеленский и Путин", – приводит The Spectator слова неназванного украинского экс-министра.

"Путин разрушает Украину извне, а Зеленский – изнутри, подрывая волю к сопротивлению и моральный дух. Права человека попираются, идёт давление на политических оппонентов, состоятельные и влиятельные люди, которые могли бы поддержать оппозицию, лишаются собственности, а оппозиционные медиа – заглушаются. Ирония в том, что эта путинизация Украины финансируется Западом", – заявил бывший министр, некогда горячо поддерживавший Зеленского.

Издание сообщает, что более 5 000 украинцев оказались под санкциями, их имущество было заморожено. Изначально эта мера была задумана для нейтрализации пророссийских политиков, медиа и олигархов, но, по словам критиков, теперь она используется для подавления несогласных и контроля над медиа.

"Санкции привели к закрытию трёх YouTube-каналов критиков Зеленского только за последний месяц. Цензура часто становится щитом для авторитарных лидеров, а неконтролируемая власть порождает диктатуру", – сказал изданию экс-глава НБУ Кирилл Шевченко.

Издание напоминает, что срок президентских полномочий Зеленского официально истёк в мае прошлого года. Хотя многие считают проведение выборов в условиях войны невозможным, недовольство вызывает то, что Зеленский отправил в изгнание потенциальных соперников, а других подверг санкциям.

"В мае 1940 года Черчилль пригласил лидера оппозиции Эттли стать его заместителем и объединил парламент в единое правительство. Зеленский поступил наоборот – он удерживает власть любой ценой", – приводит The Spectator слова оппозиционного депутата Алексея Гончаренко, который сравнил Зеленского с Ким Чен Ыном, а Украину - с Северной Кореей.

Это уже не первая статья с резкой критикой Зеленского в западных изданиях. Ранее Financial Times опубликовал статью с обвинением Зеленского в авторитаризме.

Ранее мы писали, как Порошенко и Фиала выходят на тропу войны с Зеленским.