Что значат сегодняшние заявления президента США Дональда Трампа в давно ожидаемом выступлении о России и ситуации в Украине?

1. Главное - он отложил введение пошлин против РФ и ее торговых партнеров на 50 дней. Заявив, что за это время Киев и Москва должны будут заключить сделку.

При этом Трамп фактически отложил в долгий ящик и закон Грэма о 500-процентных пошлинах, заявив, что введет 100-процентные тарифы - причем даже без необходимости принимать отдельный закон.

Таким образом подтвердились сомнения, которые возникли вокруг этого законопроекта еще с момента его появления в информационном поле).

2. Трамп объявил о поставках оружия для Украины через НАТО и за деньги европейцев - то, что он уже анонсировал ранее.

"Мы будем производить вооружение, но платить за него будут они, не мы", - сказал президент США, имея в виду страны Европы.

Он назвал только один вид оружия - системы ПВО Patriot - которые прибудут в Украину "в ближайшие дни". При этом он уточнил, что формально системы будут проданы Европе для замены установок, которые уже из ЕС поступят Украине.

Трамп заявил, что всего речь идет о 17 "Пэтриотах", но дал понять, что не все они будут задействованы на поле боя. То есть, не все попадут в Украину. Сколько в итоге получит Киев - Трамп уточнять не стал.

Также он не уточнил, в каком виде США предоставят 17 "Пэтриотов". Если 17 батарей, то это запредельное количество: для сравнения, у члена НАТО Германии их сейчас только шесть, а у Израиля - ближайшего союзника США - три, по данным открытых источников. Украина, по данным журналистов, оперировала 6-7 батареями.

Поэтому более вероятно, что речь может идти о двух-трех батареях. Стандарт НАТО - до шести пусковых, но для увеличения плотности огня в боевых условиях допускается развертывание до десяти ПУ. То есть это либо две батареи по 8-9 пусковых установок, либо три по 5-6. В итоге выходит число 17, которым оперировал Трамп.

3. В целом тон Трампа не был воинственным, он заявил, что рассчитывает на достижение мира путем переговоров, на что, по его словам, не соглашается Россия.

Трамп назвал торговлю "хорошим инструментом для того, чтобы останавливать войны". Он также отказался называть Путина "убийцей", хотя и раскритиковал его за продолжение войны в Украине и бомбардировки городов.

В сухом остатке на данный момент - передача Украине комплексов "Пэтриот". Поставок других видов оружия, о которых писали американские СМИ (в частности, дальнобойных ракет), Трамп пока не подтвердил. Что не исключает, впрочем, их отправку.

Телеканал CNN после выступления Трампа со ссылкой на источники сообщил, США также могут продать членам НАТО ракеты малой дальности, гаубицы и ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности - которые затем будут переданы Украине.

Что это значит?

Накануне сегодняшнего заявления шел активный "разогрев публики". Например, выступил сенатор Грэм, он пообещал, что Трамп конфискует замороженные в США активы РФ, передаст много оружия, а также даст зеленый свет на введение вторичных санкций в 500% против стран, которые покупают российские энергоносители и прочие товары. Ряд СМИ писали, что американцы поставят Украине дальнобойные ракеты.

Но по итогу, если сравнивать с тем, что анонсировалось, то реальные заявления Трампа выглядят далеко не столь жесткими в отношении РФ. Настолько далеко, что российский фондовый рынок даже взлетел вверх.

С одной стороны, Трамп дал зеленый свет на поставки оружия Украине, но не бесплатно, а за деньги европейцев. И непонятно в каком количестве и в какой номенклатуре.

С другой стороны, он не стал вводить санкции сразу. А дал Путину еще примерно 50 дней на переговоры по сделке. 50 дней - это до конца августа. За это время очень много чего может измениться и на поле боя в Украине, и в мире. При этом, что характерно, накануне издание Axios написало, что Путин сказал Трампу, что в течение 60 дней предпримет крупное наступление, чтоб выйти на границы четырех областей.

И, получается, что Трамп, по сути, дал Путину время, чтоб он попытался выполнить свою угрозу. И уже затем, исходя из того, что у него получилось, а что нет, уже и будут вестись переговоры.

В подобном ключе ситуацию комментирует и нардеп Марьяна Безуглая: "Трамп дал Путину еще 50 дней на захват Украины. Карт-бланш, так сказать. На Днепр или Краматорск - все так аппетитно".

Впрочем, из всего этого, конечно, не стоит делать вывод, что речь идет о неком "договорняке" между Трампом и Путиным. Трамп и европейцы могут действительно поставить Украине очень значительное количество оружия (включая дальнобойные ракеты, хотя о них пока и не говорят публично), чтоб попытаться не дать Путину достигнуть желаемого на поле боя и ослабить его переговорные позиции. ВСУ могут нанести массированные ракетные удары по российским городам, что вызовет ответные удары РФ (в том числе, может быть, и "Орешником") и ситуация может перейти на новый уровень эскалации, выйдя из под контроля Трампа и других участников процесса.

Поэтому, чем быстрее будут достигнуты договоренности - тем лучше для всех.