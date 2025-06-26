Президент США Дональд Трамп призвал телекомпанию CNN уволить автора материала, в котором была дана скептическая оценка результатов удара по ядерным объектам Ирана разведкой США.

"Наташу Бертран следует уволить из CNN! Я смотрел ее в течение трех дней – сплошные фейковые новости. Ее следует немедленно привлечь к ответственности, а затем выбросить, «как собаку». Она соврала по делу о «ноутбуке из ада», а теперь соврала по истории о ядерных объектах, пытаясь очернить наших патриотов-пилотов, которые на самом деле проделали огромную работу и попали прямо в цель – полное уничтожение! Ей нельзя разрешать работать в фейковых новостях CNN. Именно из-за таких людей эта некогда большая телекомпания потеряла свою репутацию. Предвзятость Бертран была настолько очевидной, а кроме того, она просто не имеет качеств, чтобы быть телевизионной корреспонденткой. И близко нет. Увольте Наташу!", – написал президент США в Truth Social.

Несколько часов спустя Пентагон начал уголовное расследование утечки данных разведки об ударах США по ядерным объектам Ирана, в которых говорилось, что они не были уничтожены, вопреки тому, что утверждал Трамп, сообщает Politico.

"Эта информация предназначалась для внутреннего использования и оценки боевых потерь", – прокомментировал ситуацию глава ведомства Пит Хегсет на саммите НАТО в Гааге.

Он уверен, что публикации в медиа, основанные на этом отчете, имеют целью "перекрутить ситуацию, чтобы президент выглядел плохо, хотя это была безоговорочная победа".

"Мы считаем, что, скорее всего, (последствия удара по ядерным объектам Ирана - Ред.) серьезные – вплоть до полного уничтожения", – добавил Хегсет.

Ранее стало известно, что Трамп предложил вернуть Министерству обороны США старое название - "министерство войны", а также потребовал уничтожить "Голос Америки" - одну из старейших радиостанций страны.