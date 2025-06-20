Глава американской разведки Тулси Габбард "отклонилась от общей линии" по Ирану и утратила доверие президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В понедельник президент резко отозвался о ее оценке, что Иран не был близок к созданию ядерного оружия.

"Мне все равно, что она сказала. Я думаю, что они были очень близки к тому, чтобы его получить", - заявил в понедельник Трамп.

При этом еще месяц назад чиновники Белого дома говорили, что президент "не только любит Габбард, но и наслаждается ее компанией", несмотря на критику со стороны многих членов администрации. Но в последнее время отношение Трампа изменилось и президент стал считать ее "несоответствующей" в вопросах конфликта на Ближнем Востоке.

Раздражение Трампа по поводу Габбард достигло пика в начале июня, когда она заявила, что мир "ближе, чем когда-либо, к грани ядерного уничтожения", и обвиняла "политическую элиту и военных авантюристов" в разжигании "страха и напряженности между ядерными державами".

Издание пишет, что Трамп расценил это как завуалированную критику его намерения разрешить Израилю нанести удар по Ирану.

В то же время Тулси Габбард также является последовательным оппонентом неоконсерваторов, которых много в Республиканской партии США и которые выступают за более активное военное вовлечение против Ирана и других противников Соединенных Штатов.

В настоящее время эта группа пытается усилить влияние на Трампа (в частности, через сенатора Линдси Грэма).

Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Напомним, в МАГАТЭ также заявили, что данных о систематической программе Ирана по созданию ядерного оружия нет.