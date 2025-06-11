Директор Национальной разведки США Тулси Габбард посетила Хиросиму и, впечатлившись последствиями сброса ядерной бомбы на город в 1945 году, записала видеообращение. В нем она выступила с критикой тех, кто "раздувает напряженность между ядерными державами".

Ролик появился в соцсетях американской чиновницы.

"Сегодня как никогда прежде мы стоим на пороге ядерного уничтожения, в то время как политическая элита и подстрекатели к войне безответственно раздувают страх и напряжённость между ядерными державами. Возможно, они уверены, что у них будет доступ к ядерным убежищам для себя и своих семей — убежищам, в которые обычные люди попасть не смогут. Поэтому именно нам, простым людям, нужно говорить и требовать прекращения этого безумия", - заявила Габбард.

Кто именно подстрекает к ядерной войне, она не уточнила.

На примере бомбардировки Хиросимы директор разведки США предложила представить, какие последствия атомная война может вызвать сегодня.

"Бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность всего 15 килотонн в тротиловом эквиваленте, в то время как современные ядерные боеголовки варьируются от 100 килотонн до более чем одной мегатонны. Одна такая ядерная бомба сегодня может уничтожить миллионы людей за считанные минуты. Она испарит всё в эпицентре взрыва: людей, здания, саму жизнь", - заявила Габбард.

"Ударная волна разнесёт строения на многие километры вокруг, убивая и калеча бесчисленное количество людей. А затем придёт радиоактивное заражение — ядовитое облако, распространяющееся по воздуху, воде и почве, обрекая выживших на мучительную смерть или пожизненные страдания. За этим может последовать ядерная зима: дым и пепел заслонят солнце, погрузив мир во тьму и холод, погубив урожай и обрекая миллиарды на голод. Кислотные дожди оставят на земле рубцы, уничтожая целые экосистемы. Это не выдумка, не фантастика. Это реальность того, что поставлено на карту, с чем мы сталкиваемся сегодня", - добавила глава разведки США.

Напомним, ранее она жестко критиковала Владимира Зеленского и поставки оружия Украине.

При этом недавно сторонники Дональда Трампа возмутились действиями украинского президента за атаки по российским аэродромам, заявляя, что он пытается втянуть США в войну с Россией.