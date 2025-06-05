Президент США Дональд Трамп питает особенную враждебность по отношению к Владимиру Зеленскому, считая его "плохим парнем", сообщает газета New York Times со ссылкой на советников американского лидера.

"Советники говорят, что Трамп раздражен как Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако особую враждебность он в первую очередь питает к лидеру страны, в которую вторглись. Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский - это "плохой парень", который подталкивает мир к пропасти ядерной войны", - говорится в публикации издания.

Также отмечается, что президент США склонен "более почтительно" относиться к Путину, хотя иногда и выражает свое разочарование.

Трамп ранее считал, что заявления о его "очень, очень хороших отношениях" с президентом РФ помогут быстро положить конец войне в Украине, однако позднее на собственном "горьком опыте узнал, каковы пределы американского влияния", пишет газета.

Известно, что когда президент США Дональд Трамп сидел в Овальном кабинете Белого дома первый срок, то он уверенно считал, что Украина должна быть частью России.

Сразу после неожиданного телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным их украинский коллега Владимир Зеленский публично раскритиковал контакты Белого дома с Кремлем.