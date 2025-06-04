Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал разговор главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

По словам Ушакова, Путин рассказал Трампу о "попытках Киева сорвать российско-украинские переговоры". Он обвинил Украину в "атаках на гражданские объекты".

Трамп, как заявил Ушаков, подтвердил Путину, что США были не в курсе планов Украины ударить по аэродромам РФ.

Также Путин и Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины.

При этом Ушаков заявил, что "вопрос о встрече Путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда".

Напомним, Путин, по версии Трампа, заявил, что ему "придется ответить" на атаку Киева по аэродромам стратегической авиации РФ. При этом он назвал свой разговор "хорошим", но не таким, "который приведет к немедленному миру".

Между тем сегодня американское посольство призвало проявлять осторожность из-за риска "значительных воздушных атак".

Подробнее то, какое решение может принять президент США после ударов по самолётам в РФ, мы анализировали в материале "Чьи карты увидит Трамп после ударов по российским аэродромам".