Посольство США в Киеве призывает граждан Соединенных Штатов проявлять осторожность из-за угрозы нового российского удара.

Об этом сообщается на странице Государственного департамента США в Фейсбуке.

"В последние недели Россия увеличила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и в настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность", - говорится в опубликованном Госдепом сообщении посольства.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на украинские удары по российским аэродромам, заявив, что возмездие за это неизбежно.

А сегодня российский лидер Владимир Путин прокомментировал ЧП на железнодорожных перегонах в самом начале лета. Он назвал власти Украины террористической организацией. Примечательно, что Путин упомянул только подрыв путей, но ничего не сказал по поводу атак на военные аэродромы РФ в воскресенье.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что Москва призвала Лондон и Вашингтон повлиять на Киев, чтобы остановить эскалацию в войне. В противном случае она будет расценивать отсутствие реакции Запада как его соучастие в эскалации.