Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на украинские удары по российским аэродромам.

Комментарий по этому поводу он опубликовал в своем телеграм-канале.

Медведев заявил, что "возмездие неизбежно", армия РФ "продолжит наступление", и "всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут".

Также он написал о российских условиях перемирия и мира, которые были представлены украинским переговорщикам вчера в Стамбуле. По его словам, целью Москвы является смена власти в Украине.

"Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован", - написал зампред Совбеза РФ.

Между тем в США ожидают, что Россия нанесет крупный ответный удар по Украине в ответ за нападение на военные аэродромы. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц сообщила газета The New York Times.

"Американская разведка до сих пор не определила, какие удары может нанести Россия, но официальные лица считают, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданским объектам, нанести удар по энергосистеме или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности", - говорится в статье.

Сегодня Генштаб ВСУ подтвердил поражение 12 российских самолетов после масштабной атаки на аэродромы РФ.

Вероятные последствия украинской операции "Паутина" с поражением авиационной техники РФ мы анализировали отдельно.