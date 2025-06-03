Генштаб ВСУ пока подтверждает поражение 12 российских самолетов, а не 40, как заявляли в СБУ.

Об этом говорится в сегодняшней сводке по российским потерям.

В сводке указано, что количество подбитых самолетов увеличилось на 12. Это первое обновление данных по этой категории после украинской атаки на российские аэродромы 1 июня.

Напомним, что цифру СБУ о подбитых 40 российских самолетах повторил ранее и Владимир Зеленский.

Тем временем Россия уже пригрозила остановкой переговоров, если Украина снова устроит атаку на аэродромы.

Какие могли быть реальные потери российской авиации после украинской операции "Паутина", мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1196-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвигаются в Сумской области. Военный паблик Deep State зафиксировал фактическую потерю сел Водолаги, Владимировка и Константиновка. В Харьковской области россияне продвинулись к реке Оскол в направлении Изюма (район Редкодуба и Карповки). Продвижение там составило порядка пяти километров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play