Генштаб ВСУ подтвердил поражение 12 российских самолетов после атаки на аэродромы РФ
Генштаб ВСУ пока подтверждает поражение 12 российских самолетов, а не 40, как заявляли в СБУ.
Об этом говорится в сегодняшней сводке по российским потерям.
В сводке указано, что количество подбитых самолетов увеличилось на 12. Это первое обновление данных по этой категории после украинской атаки на российские аэродромы 1 июня.
Напомним, что цифру СБУ о подбитых 40 российских самолетах повторил ранее и Владимир Зеленский.
Тем временем Россия уже пригрозила остановкой переговоров, если Украина снова устроит атаку на аэродромы.
Какие могли быть реальные потери российской авиации после украинской операции "Паутина", мы писали в отдельном материале.
Война в Украине идет 1196-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 июня 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвигаются в Сумской области. Военный паблик Deep State зафиксировал фактическую потерю сел Водолаги, Владимировка и Константиновка. В Харьковской области россияне продвинулись к реке Оскол в направлении Изюма (район Редкодуба и Карповки). Продвижение там составило порядка пяти километров.
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