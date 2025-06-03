Атака на российские стратегические самолеты грозит третьей мировой войной.

Об этом в эфире Ютуб-каналу NewsNation заявил бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон.

Он раскритиковал украинские власти за "втягивание США в войну".

"Нас втягивают в возможную третью мировую войну, которая затмит первые две. И это самым вопиющим образом происходит каждый день. В Белом доме сказали, что не были осведомлены о планах украинцев. Они просто взяли и атаковали ядерную триаду России, на такое даже генерал Кертис Лемей (генерал ВВС США, во время Второй мировой войны планировал и проводил массированные бомбардировки японских городов - Ред.) не решился бы. Они вывели из строя 40% их стратегических бомбардировщиков, 41 из 100. Атака была дерзкой, смелой и все такое, но так нельзя. Страна, которую мы спонсируем и с которой заключаем сделки, теперь втягивает нас в свою войну. Они считают, что могут атаковать российскую территорию и втягивать нас в конфликт с Россией. Нас втягивают в конфликт, который может дать метастазы", - сказал Бэннон.

Напомним, Трамп так и не прокомментировал воскресную атаку дронов на российские военные аэродромы, где размещается стратегическая авиация. В Белом доме рассказали, что его реакция свелась к заявлению о том, что войне нужно положить конец.

Между тем Дмитрий Медведев пригрозил неизбежным возмездием за эту атаку.