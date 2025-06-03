Украинский 37-летний гражданин Артем Тимофеев, возможный участник атаки беспилотников на российские аэродромы, покинул территорию РФ за несколько дней до инцидента.

Как пишут российские телеграм-каналы, вместе с супругой он направился в Казахстан.

По предварительным данным, пара пересекла границу на автомобиле 28 мая. В тот же день жена Тимофеева Екатерина опубликовала в своем телеграм-канале сообщение о переезде в Астану. Она упомянула, что с парой путешествуют ее питомцы - собака и кот.

"А теперь чтобы вы знали. Я сейчас в тачке с собакой и котом, еду из Челябы (Челябинска - Ред.) в Астану по е@учим дорогам и пишу сплетни", - сказано в ее публикации.

Ранее сообщалось, что Тимофеев может быть связан с грузовиками, из которых запускались беспилотные летательные аппараты по военным самолетам.

Мы детально писали о Тимофееве и его жене вчера. Он родился в Житомире, затем жил в Киеве, а несколько лет назад переехал в Челябинскую область.

Также мы рассказывали об атаке беспилотников на российские аэродромы. СБУ заявляла о поражении самолетов А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.