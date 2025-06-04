В ответ на атаку по аэродромам и уничтожение стратегических бомбардировщиков Россия может нанести удар по Украине тактическим ядерным оружием. Таким способом Москва может начать принуждать Владимира Зеленского к сдаче.

Об этом заявил отставной полковник британской армии Ричард Кэмп, его словам передает Daily Mail.

"Президент РФ Владимир Путин вполне может посчитать, что так он может продемонстрировать свою непобедимость и заставить украинского президента Владимира Зеленского сдаться. Ужасающая реальность заключается в том, что такой расчет может оказаться верным", - утверждает Кэмп.

При этом он рассуждает о том, что никто в мире не решится нанести по РФ ответный ядерный удар из-за Украины.

Нанесение удара по Киеву или Одессе британский полковник считает "почти немыслимым". Кэмп отмечает, что более вероятным является удар по военному объекту вроде аэродрома, а также допускает удар по какой-нибудь атомной электростанции.

Напомним, недавно Кэмп заявлял, что Лондон должен оказать содействие Киеву в разработке собственного ядерного оружия в рамках договора о стратегическом партнёрстве.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на украинские удары по российским аэродромам, заявив, что возмездие за это неизбежно.