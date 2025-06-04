Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ЧП на железнодорожных перегонах в самом начале лета. Он назвал власти Украины террористической организацией и снова повторил тезис об их нелегитимности.

Об этом он сказал на совещании с правительством.

"Решения об этих терактах принимались в Украине на политическом уровне. Нелегитимный режим перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов", - заявил глава Кремля.

Также он сказал, что его "не удивляет" отказ Киева от короткого перемирия на отдельных участках фронта для сбора тел, потому что, по его утверждению, украинским властям "мир вообще не нужен, так как он будет означать утрату власти".

Касательно предложения Украины объявить перемирие на 30 дней он отметил, что Киев использует его "для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов".

Кроме того, Путин прокомментировал предложение Владимира Зеленского о встрече двух президентов.

"Они просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях (после подрыва ж/д-путей в Курской и Брянской областях - Ред.) подобные встречи? О чём говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием? Для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской или Курской областях", - сказал российский президент.

Примечательно, что он упомянул только подрыв путей, но ничего не сказал по поводу атак на военные аэродромы РФ в воскресенье. Эту тему он вообще ещё ни разу не комментировал.

Еще он сообщил, что на ближайшем заседании Совбеза обсудит с МИД и силовиками "вопросы украинского урегулирования".

На том же совещании глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил украинские спецслужбы в подрыве ж/д-инфраструктуры в Брянской и Курской областях. Он утверждает, что для этого использовались взрывчатка иностранного производства и украинский блок управления.

По его утверждению, еще один взрыв должен был произойти на перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области - там обнаружили два несработавших взрывных устройства. А в районе деревни Микишево правоохранители нашли схрон с 13 кг пластида и блоками управления украинского производства.

Как мы писали, сегодня Москва призвала Лондон и Вашингтон повлиять на Киев, чтобы остановить эскалацию в войне. В противном случае она будет расценивать отсутствие реакции Запада как его соучастие в эскалации.