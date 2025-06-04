Президент Украины Владимир Зеленский назвал бессмысленным продолжение встреч в Стамбуле на текущем уровне делегаций, поскольку он "ничего не решает".

Об этом он заявил на пресс-конференции во время общения с журналистами.

По словам главы государства, российская сторона пока не готова прекращать огонь.

"Продолжать встречи дипломатические в Стамбуле на уровне, который ничего не решает, я считаю бессмысленным. На мой взгляд, обмены идут и должны идти, россияне не готовы на остановку огня, по крайней мере тот уровень делегации не готов это решить. И они считают, что это вопрос лидеров. Они сами нам об этом сказали: вопрос остановки огня другого уровня", - сказал Зеленский.

При этом он снова призвал к встрече с главой РФ Владимиром Путиным и объявлению до тех пор о прекращении огня.

"Мы предлагаем прекращение огня до встречи лидеров. Встреча на выбор россиян: Стамбул, Ватикан, Швейцария - все это есть. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день. Почему прекращение огня до встречи лидеров? Потому что мы встретимся, и если нет никакого взаимопонимания, если нет желания деэскалации, нет желания и мнений, как это завершить, то остановка огня завершится в тот же день со стороны россиян, односторонне. Пожалуйста. Если мы увидим, что можем продолжать диалог и готовы к шагам деэскалации, то мы продлеваем режим прекращения огня с американским мониторингом, с американскими гарантиями посредничества", - заявил президент.

Напомним, на днях Зеленский поддержал предложение президента Турции Рейджепа Эрдогана о встрече в Турции с Путиным и главой США Дональдом Трампом.

Также мы публиковали главные тезисы из меморандума РФ, переданного украинской делегации на переговорах в Стамбуле.