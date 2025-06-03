После переговоров в Стамбуле, на которых Украина получила текст российского меморандума об условиях прекращения огня, глава Офиса президента Андрей Ермак отправляется в США.



О повестке этого визита вчера вечером написал сам Ермак сразу после обнародования российского меморандума: "Россияне делают все, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну. Очень важны новые санкции сейчас". То есть украинские власти, скорее всего, попытаются убедить Белый дом в том, что Россия не настроена на прекращение огня, выдвигая совершенно нереализуемые условия с целью затянуть переговоры без какого-либо результата и лишь имитируя стремление к завершению войны, чтобы не злить президента США Дональда Трампа. А потому против РФ нужно ввести жесточайшие санкции и продолжить поставки оружия Украине.



Собственно, сейчас ключевой вопрос, как на эти призывы отреагирует Трамп. Даст отмашку на принятие Конгрессом законопроекта о 500%-х вторичных пошлинах против российского экспорта (этот шаг связан с рисками, о которых мы писали отдельно), утвердит новые пакеты военной помощи либо предложит Владимиру Зеленскому и Ермаку подождать третьего раунда переговоров, посмотреть, как они пройдут, и в целом оценит как неплохую идею россиян отработать механизм прекращения огня на 2-3-дневном перемирии, посоветовав опробовать ее, начав с малого.



Также многое будет зависеть от того, как Вашингтон и лично Трамп оценят российские условия прекращения огня, в частности отмену мобилизации и военного положения, прекращение поставок оружия и проведение выборов. Сочтут американцы их заведомо невыполнимыми либо скажут Ермаку о том, что среди них есть, что обсудить.



На последний вариант, очевидно, и рассчитывает Москва, которая не намерена идти на безусловное прекращение огня (видимо, полагая, что может в ближайшие время добиться успехов на фронте и тем самым усилить свою переговорную позицию), но при этом не хочет полностью прервать диалог с Трампом, что может привести и к ужесточению санкций, и к продолжению военной поддержки Украины. Чтобы не допустить такого сценария, сохранить отношения с Трампом, главная задача - минимизировать вероятность продолжения американской военной помощи Украине и даже, если получится, организовать давление Вашингтона на Киев с целью побудить принять часть российских условий, Кремль и старается маневрировать, участвовать в переговорах, выдвигать какие-то предложения в формате маленьких шагов к большой цели.



Не исключено, что в том числе и этим объясняется отсутствие каких-либо жестких заявлений и действий Москвы в ответ на удар по стратегическим бомбардировщикам. Это само по себе не значит, что никакого ответа не последует, ведь Кремль часто берет паузу для принятия решений, после того как случается нечто для него неприятное и неожиданное. Но это означает, что власти РФ могут дополнительно взвешивать свою возможную реакцию на атаку с учетом задачи продолжить переговорный процесс с США.