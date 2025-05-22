Сенат США пригрозил России 500% вторичными тарифами, если она выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшие дни.

Об этом говорится в заявлении авторов соответствующего законопроекта, демократа Ричарда Блюменталя и республиканца Линдси Грэма.

Они заявляют, что их законопроект поддерживает уже 81 сенатор.

Сенаторы ссылаются на слова госсекретаря США Марко Рубио, который сказал, что РФ согласилась на предоставление своих условий мирного соглашения уже в ближайшие дни.

"Содержание этого документа многое скажет о том, насколько серьёзно Россия настроена на мир. Мы подозреваем, что это будет то же самое, что и раньше. Если это действительно окажется тем же самым, Россия может ожидать решительных действий со стороны Сената США. В связи с этим мы чрезвычайно рады, что у нас уже есть 81 соавтор законопроекта о санкциях против России за её варварское вторжение в Украину", - говорится в заявлении.

То, что в Конгрессе могут попытаться поставить на голосование законопроект о жестких санкциях против РФ, мы предполагали ещё в понедельник - после разговора Трампа с Путиным, после которого президент США дал понять, что не намерен вводить санкции против РФ, хотя Кремль и отказывается от безусловного прекращения огня, настаивая на предварительных переговорах (и Трамп эту позицию в своих комментариях поддержал).

Западные СМИ в последние дни также пишут, что Трамп не хочет усиливать санкции против РФ.

Даже если Конгресс проголосует за санкции, президент США может наложить на законопроект вето, и в обеих палатах вряд ли найдут 2/3 голосов, чтобы это вето преодолеть.

Мы анализировали, почему для самих США проблематично введение вторичных санкций против стран, которые покупают российскую нефть.