"Технические" переговоры о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Напомним, втупивший в должность папа римский Лев XIV предлагал Ватикан как место переговоров Украины и РФ.

После того как глава РФ Владимир Путин не явился на мирные переговоры в Турции, которые он сам и предложил, католическая церковь назвала их результаты "трагическими".

"Это все трагично, потому что мы надеялись, что, возможно, начнётся медленный процесс мирного решения конфликта, а вместо этого мы снова оказались у начала. Ситуация сложная", – прокомментировали у римского понтифика.

Ранее папа римский Лев XIV в своей первой проповеди упомянул Украину.

Война в Украине продолжается 1183-й день. Последние новости с главными событиями 21 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продолжает наступление в Донецкой области на участке между Покровском и Торецком. Неприятель продвинулся в сторону сёл Старой Николаевки и Елизаветовки. Основное событие на трассе Покровск - Константиновка – прорыв российских сил к деревне Новая Полтавка, которую, по данным ряда украинских обозревателей, противник уже взял под контроль. Это село лежит к северу от дороги на Константиновку.

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