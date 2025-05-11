Папа римский Лев XIV во время своей первой проповеди призвал к достижению "продолжительного и подлинного мира" в Украине, а также немедленному прекращению огня в секторе Газа и оказанию помощи его населению.

Об этом сообщает АР.

"В своем сердце я ношу страдания возлюбленного украинского народа. Да будет сделано все возможное, чтобы достичь как можно скорее подлинного, справедливого и продолжительного мира. Да будут освобождены все пленные и да вернутся к своим семьям и детям", - сказал Лев XIV.

Также Лев изложил видение своего папства, назвав искусственный интеллект – вызовом для человечества, добавляет АР. Папа считает, что искусственный интеллект является одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством.

Лев XIV пообещал продолжить реализацию некоторых основных приоритетов папы Франциска.

"В наши дни церковь предлагает всем сокровищницу своего социального учения в ответ на очередную промышленную революцию и разработки в области искусственного интеллекта, которые ставят новые задачи в области защиты человеческого достоинства, справедливости и труда", – сказал он.

АР отмечает, что к концу своего понтификата Франциск стал все чаще говорить об угрозах человечеству, исходящих от ИИ. Именно поэтому он призвал к заключению международного договора для его регулирования.

Напомним, что новый папа Лев XIV раньше критиковал американского президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса в своих соцсетях. Несмотря на это вчера Трамп поздравил его с победой, и президент с понтификом провели телефонный разговор.

Также напомним, что предыдущий папа римский Франциск поднимал тему ИИ в 2020 году. Тогда он призвал христиан молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект служили во благо человечества, а не во зло.