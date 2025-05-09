"Марксистский воук-папа". Приверженцы Трампа критикуют нового понтифика Льва ХIV
Сторонники президента США Дональда Трампа развернули кампанию против нового папы римского.
Об этом пишет издание The Independent.
Так, правая активистка Лора Лумер назвала Льва ХIV "марксистским воук-папой", имея в виду его поддержку ЛГБТ и других левых идей. Термин "воук" обозначает повышенное внимание к социальным, расовым и гендерным вопросам. К концу 2010-х годов он приобрёл более общее значение: связанный с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, ЛГБТ-активизмом.
Лумер в своем аккаунте в соцсети Х назвала избрание нового папы "отвратительным", потому что Роберт Френсис Превост (мирское имя понтифика) - "противник Трампа, противник MAGA, сторонник открытых границ и полный марксист, как папа Франциск".
Бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон еще до избрания Превоста говорил, что это станет плохим выбором.
Напомним, что новый папа Лев XIV раньше критиковал Трампа и Джей Ди Вэнса в своих соцсетях. Несмотря на это вчера Трамп поздравил его с победой, и президент с понтификом провели телефонный разговор.
Как мы ранее писали, по жалобе Лумер Трамп недавно уволил главу Агентства национальной безопасности Тимоти Хо.