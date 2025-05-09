Сторонники президента США Дональда Трампа развернули кампанию против нового папы римского.

Об этом пишет издание The Independent.

Так, правая активистка Лора Лумер назвала Льва ХIV "марксистским воук-папой", имея в виду его поддержку ЛГБТ и других левых идей. Термин "воук" обозначает повышенное внимание к социальным, расовым и гендерным вопросам. К концу 2010-х годов он приобрёл более общее значение: связанный с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, ЛГБТ-активизмом.

Лумер в своем аккаунте в соцсети Х назвала избрание нового папы "отвратительным", потому что Роберт Френсис Превост (мирское имя понтифика) - "противник Трампа, противник MAGA, сторонник открытых границ и полный марксист, как папа Франциск".

Бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон еще до избрания Превоста говорил, что это станет плохим выбором.

Напомним, что новый папа Лев XIV раньше критиковал Трампа и Джей Ди Вэнса в своих соцсетях. Несмотря на это вчера Трамп поздравил его с победой, и президент с понтификом провели телефонный разговор.

Как мы ранее писали, по жалобе Лумер Трамп недавно уволил главу Агентства национальной безопасности Тимоти Хо.