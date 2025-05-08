Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин поздравили нового римского понтифика Льва XIV с избранием.

"Поздравляю папу римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата. Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждению военной агрессии Российской Федерации против Украины и защите прав невиновных гражданских граждан. В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение продолжительного мира", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

"Ваше святейшество, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания папой римским. Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей", - привел сайт Кремля слова Путина в адрес понтифика.

Напомним, 21 апреля в возрасте 88 лет умер папа римский Франциск.

Сегодня новым папой римским стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.