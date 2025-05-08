На конклаве по избранию папы римского усилилось противостояние сторонников либеральной линии Франциска и консерваторов.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Заявляется, что начало конклава "ознаменовало драматическую кульминацию недели препирательств между священнослужителями, интриг и откровенного скандала".

Эта "бурная" неделя выявила глубокие разногласия в католической церкви между прогрессивно настроенными и консервативными священнослужителями, пишет издание.

При этом растет поддержка кандидата-"преемника", который продолжит политику Франциска по толерантности к ЛГБТ и другим "маргинализированным группам",

Также от нового папы многие ожидают большей свободы для священнослужителей в странах Глобального юга, где стремительно растет количество прихожан.

Напомним, что вчера 133 кардинала из 71 страны мира собрались, чтобы избрать нового папу римского. Первое голосование конклава успехом не закончилось.

Сегодня кардиналы также не смогли избрать нового папу. В Ватикане - черный дым.

Кардиналы будут повторять голосование, пока не изберут нового папу.