Американские католики раскритиковали президента США Дональда Трампа за пост, на котором изображен глава Белого дома в образе папы римского.

Осуждение выразила Католическая конференция Нью-Йорка, пишет BBC.

В заявлении говорится, что "в этой фотографии нет ничего смешного".

"Мы только что похоронили нашего любимого папу Франциска, и кардиналы вскоре начнут торжественный конклав, чтобы избрать нового наследника Святого Петра. Не надо над нами издеваться", - заявили епископы.

Американский иезуит, писатель и священник Джеймс Мартин на своей странице в X написал:

"Как иезуит, я стараюсь давать людям шанс. Хотя изображение крайне оскорбительно, я предположу, что Трамп имел в виду это как шутку - несмотря на то, что он только что вернулся с похорон Папы Франциска, а его католический вице-президент встречался с Франциском накануне его смерти".

Изображение, созданное искусственным интеллектом, стало предметом обсуждения и на брифинге Ватикана по поводу конклава в субботу, 3 мая.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, представляющий левоцентристов, назвал изображение позорным.

"Это изображение оскорбляет верующих, унижает институт папства и демонстрирует, что лидер мировых правых предпочитает шутовство", - написал он в X.

Напомним, Трамп заявлял, что хотел бы стать новым главой Римо-католической церкви после смерти Франциска.