Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что хотел бы стать папой римским.

Так он ответил на вопрос журналиста, кого бы он хотел видеть на месте главы Ватикана.

"Я хотел бы быть папой римским. Это был бы мой выбор №1", – сказал президент США.

Напомним, 21 апреля умер папа римский Франциск.

Владимир Зеленский встретился с Трампом во время их общего визита в Ватикан на похороны понтифика.

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