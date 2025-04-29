Глава Белого дома Дональд Трамп признался, что с президентом РФ Владимиром Путиным ему легче иметь дело, чем с Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в интервью журналисту Гленну Беку, посвященном первым ста дням своего президентства.

В Белом доме между Беком и Трампом произошел следующий даилог.

Журналист: Один из ваших спикеров сегодня сказал, что вы устали, что вы утомлены Зеленским. Я думаю, что он плохо с вами обошелся в Овальном кабинете. Он какой-то хулиган. Но в этом ли проблема?

Трамп: Ты сам это сказал.

Журналист: В этом ли проблема? В Путине? Или в Европе?

Трамп: Послушай, Россия очень сильная военная держава, а Украина нет. Без Украины, а я тот, кто поставлял им "Джавелины", я многое для них сделал, потому что их танки увязли в грязи, а потом они получили "Джавелины", верно? И они всегда говорят, что Трамп дал им "Джавелины", а на самом деле это Обама дал им только простыни. Он дал простыни, они ничего не говорят.

А Байден дал денег, как никто никогда не давал. 350 миллиардов долларов. 350 миллиардов долларов. Дал военную технику, дал склады. У нас были огромные склады, полные боеприпасов, здания, которые тянулись насколько хватало глаз, он передал ему боеприпасы. Он просто смотрел на это, не вмешиваясь. Но эта война, это так ужасно.

И запомните, я говорю это здесь, я говорю это каждый раз. Это война Байдена, а не моя. Я просто пытаюсь ее закончить.

И я действительно ее заканчиваю. Да, из-за денег, но не ради этого, во-первых. Я заканчиваю ее, потому что они теряют пять тысяч человек в неделю. Молодых солдат убивают и российских и украинских. Но у России много солдат, и у них очень большая армия. И когда Зеленский был в Овальном кабинете, я говорил о том, что нужно это сделать, а он начал кричать, что нам нужна безопасность. То есть безопасность после всего этого.

Я сказал: "Безопасность?" Я даже не знаю, сможем ли мы заключить эту сделку.

Он просит еще, все больше и больше. А у него нет козырей, как вы знаете, потому что вы видите, что там происходит. У него нет козырей. Так что надеюсь, он все-таки это сделает, потому что я не верю, что Владимир Путин стал бы делать это для кого-то другого, кроме меня.

Многие тоже так говорят. Я думаю, у него была идея довести дело до конца. Я думаю, он готов заключить сделку. И я бы сказал, что до сих пор с ним было легче договориться, чем с Зеленским.

Ранее Трамп объяснил, почему ему так важно добиться мирного разрешения войны в Украине.

А сегодня Майк Уолтц заявил, что Россия и Украина должны спешить с соглашением, пока президент США не потерял терпение.