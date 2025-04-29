Россия и Украина должны спешить с соглашением, пока президент США Дональд Трамп не потерял терпение.

Такое мнение высказал советник главы Белого дома Майк Уолтц в статье для The National Interest, посвящённой первым 100 дням президентства Трампа.

Советник президента США подчеркнул, что американский план, включающий признание Крыма российским и заморозку линии фронта, встретил сопротивление Киева, но переговоры продолжаются.

"Сейчас обе стороны должны двигаться быстро, прежде чем президент потеряет терпение", – отметил он, указывая на усилия США в Париже, Лондоне и Эр-Рияде.

Ранее Владимир Зеленский уверял, что со стороны Украины не существует и не будет препятствий для переговоров с РФ.

Однако в Кремле не видят со стороны Киева никаких шагов навстречу.

Война в Украине идет 1161-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Путин объявил трехдневное перемирие с 8 мая. Украина призвала объявить перемирие на 30 дней. На Покровском направлении обстановка ухудшается, а интенсивность российских атак возрастает. Deep State сообщает, что наблюдаются признаки усиления активности россиян на стыке Покровского и Торецкого участков.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.