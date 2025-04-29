Во вторник, 29 апреля, в Украине идет 1161-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:25 Так сейчас выглядит курортная Затока в Одесской области.

Разрушены очень многие здания.

08:10 Сегодня ночью российская армия снова массированно атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. Погиб ребенок, еще одного спасли из-под завалов.

Об этом сообщает ГСЧС и глава ОВА Сергей Лысак.

В Самаровском районе российский БПЛА попал в жилой дом. Под завалами оказались дети.

"Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Еще одну девочку 2019 года спасли спасатели и передали медикам.

Пострадали их родители, но от госпитализации отказались.

07:50 В Киеве после налёта "Шахедов" сгорело трехэтажное здание базы отдыха.

Пострадала женщина, сообщил мэр города Кличко.

По его словам, пожар в Деснянском районе был вызван падением обломков.