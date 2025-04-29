Во вторник, 29 апреля, в Украине идет 1161-й день войны с Россией.
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Последние новости
09:25 Так сейчас выглядит курортная Затока в Одесской области.
Разрушены очень многие здания.
08:10 Сегодня ночью российская армия снова массированно атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. Погиб ребенок, еще одного спасли из-под завалов.
Об этом сообщает ГСЧС и глава ОВА Сергей Лысак.
В Самаровском районе российский БПЛА попал в жилой дом. Под завалами оказались дети.
"Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу", - говорится в сообщении.
Еще одну девочку 2019 года спасли спасатели и передали медикам.
Пострадали их родители, но от госпитализации отказались.
07:50 В Киеве после налёта "Шахедов" сгорело трехэтажное здание базы отдыха.
Пострадала женщина, сообщил мэр города Кличко.
По его словам, пожар в Деснянском районе был вызван падением обломков.