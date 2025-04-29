Анализируем итоги 1161-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвигается в Сумской области. На карте военного паблика Deep State вся Басовка уже перешла в серую зону, что означает попытки РФ там закрепиться.

При этом многие украинские военные писали, что Басовка уже фактически захвачена РФ. В частности, украинский военный с позывным "Мучной" сообщает, что РФ уже пытается двигаться из Басовки в сторону Локни и имеет тактические успехи.

По его оценке, приоритетная задача РФ на этом участке - выйти к Юнаковке. Также он пишет, что РФ пытается зайти в Водолаги, что северо-западнее у границы.

Власти Сумской области отвергают контроль РФ над Басовкой. Там, а также в Новеньком идут бои, РФ их не контролирует, заявляет ОВА.

Заявлено, что РФ пытается продвигаться, но "существенного успеха не имеет". Также в серой зоне оказались Журавка и Веселовка.

При этом российские паблики пишут, что их штурмовые группы уже подошли вплотную к Локне.

Также армия РФ наступает и в Белгородской области, где часть приграничной территории заняли ВСУ.

Deep State сообщает, что армия РФ продвинулась в районе Демидовки.

При этом российские паблики утверждают, что армия РФ уже полностью заняла Демидовку, а также Поповку - ещё одно село в Белгородской области, куда ранее зашли ВСУ.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State Поповка находится в серой зоне, Демидовка - частично в серой зоне, частично под контролем россиян.

При этом Deep State пишет о проблемах ВСУ в Белгородской области.

"К сожалению, вклинение (вглубь территории РФ - Ред.) не получилось большим, а Силы Обороны зажаты на малом плацдарме, по которому летит все. Крынки тоже первое время выглядели успешной операцией, но тогда не смогли остановиться вовремя. Здесь также следует подумать над поиском нужных решений. Одна из задач данных маневров, было оттягивание сил врага с Курщины, но у РФ есть ресурсы в группе войск "Белгород", которые они отправили на сдерживание "прорыва", поэтому возникают определенные вопросы по этому поводу, а еще и следует помнить, что наш ресурс, в частности в людях, не бесконечен", - пишет паблик.

О том, что украинские войска пора из Белгородской области выводить дает понять и главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

"Надеюсь, что рейд, который был успешно начат, будет своевременно завершен, поскольку свою задачу он полностью выполнил", - пишет Бутусов.

Западные СМИ считают, что российское наступление в ближайшее время будет ускоряться. РФ рассчитывает усилить атаки по мере потепления и роста зеленой листвы, говорится в статье The Wall Street Journal.

Сейчас ВСУ удерживают оборону в основном за счет дронов, но в течение месяца листья на деревьях прикроют российские позиции. Особенно это будет ощущаться на северо-востоке, где деревьев больше, чем в полях юга.

Также подходит к концу "сезон грязи" из-за снегов и дождей, и РФ сможет чаще использовать тяжелую технику.

В ближайшие месяцы ожидается завершение поставок артиллерии из США, поскольку старые пакеты заканчиваются, а при Трампе новые не утверждались. По мнению аналитиков, Европа не сможет этого компенсировать.

"Я не ожидаю никаких резких изменений или краха линии фронта... но в целом тенденции не являются положительными для Украины. В какой-то момент удары беспилотников не смогут заменить отсутствие пехоты", - заявил венский аналитик Франц-Стефан Гади.

Подробнее о том, как тепло и листва поменяют ситуацию на фронте, мы писали здесь.

Что касается инициативы Москвы о новом - уже трехдневном - перемирии с 8 по 10 мая, то Зеленский вчера дал понять, что Украина его не поддерживает.

Он назвал это предложение манипуляцией и заявил о необходимости 30-дневного перемирия, а не трехдневного.

"Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней", - сказал он.

Спикер Кремля Песков на это заявил, что 30-дневное перемирие "без урегулирования всех нюансов невозможно". Отметим, что Россия согласна остановить огонь на долгосрочной основе при ряде условий, которые, судя по всему, сейчас обсуждаются в рамках плана Трампа (признание за РФ Крыма, снятие санкций и т.д.).

Трамп ждет результатов от этих переговоров в ближайшее время (о чем мы еще поговорим ниже).

Зачем хотят отправить на фронт военкомов

В Украине тем временем планируют изменения по вопросу мобилизации.

Генштаб сегодня заявил, что сотрудники ТЦК без боевого опыта и ограничений по здоровью будут отправлены на фронт. Их должности займут военные, получившие ранения.

Заявляется, что на данный момент уже почти 70% военнослужащих ТЦК имеют боевой опыт, а 20% персонала военкоматов - это гражданские лица.

Ранее подобные инициативы власти уже высказывали. И неоднократно заявляли, что в военкоматах служат в основном частично пригодные к службе военные. При этом на роликах с насильственной мобилизацией часто видно, что работники ТЦК вполне способны бегать за призывниками либо применять к ним физическую силу.

И в целом таких видео в Сети меньше не становится, причем градус насилия в отношении мобилизуемых остается крайне высоким. Поэтому не исключено, что заявление Генштаба - это реакция на общественный негатив, который заметен против работников ТЦК на многих видео, где прохожие активно вмешиваются в процесс мобилизации и пытаются ей помешать.

Правда, президент Зеленский на днях уверял американских журналистов, что случаи насильственной мобилизации в Украине единичны, а ТЦК за применение насилия наказывают. Но, видимо, замеры общественного настроения в Украине показывают совсем иную картину, а потому власти, видимо, и решили купировать негатив в отношении мобилизации в народе решением "отправим военкомов на фронт".

Другой вопрос - будет ли это обещание реализовано, либо останется лишь пиаром.

Но если действительно военкомов массово начнут отправлять на фронт это может еще более затруднить для ТЦК выполнение планов по мобилизации. А потому пойти на такой шаг Банковая могла разве что будучи уверенной, что война закончится в ближайшее время.

"Мы подходим к финальной стадии". Новые заявления Трампа

Американский президент дал интервью журналу The Atlantic, который раскрутил скандал с "Сигналгейтом". Там он довольно откровенно высказался по Украине.

Во-первых, американский президент дал понять, что не планирует поставлять Украине больше оружия - даже если решит усилить давление на Путина.

На вопрос о возможности поддержать Украину военной помощью "для сохранения ее территориальной целостности", Трамп ответил, что это должно быть "не обязательно оружие". "Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковским делом. Это может быть много другого оружия", - сказал президент США.

Во-вторых, он заявил, что "не на стороне Зеленского".

На вопрос, может ли Путин сделать что-то, что заставит США стать на сторону президента Украины, Трамп ответил: "Не обязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины, да. Да. Но не обязательно на сторону Зеленского. У меня были трудности с Зеленским. Вы видели это здесь, когда он сидел прямо в этом кресле, когда он просто не мог этого понять", - ответил Трамп, имея в виду конфликт в Овальном кабинете.

О том конфликте Трамп высказался так:

"Всё, что ему (Зеленскому - Ред.) нужно было сделать, — это промолчать, понимаете? Он уже выиграл свой момент. Но вместо того чтобы сказать "хорошо", когда я сделал заявление вроде "мы работаем над решением, пытаемся помочь", он сказал: "Нет-нет, нам ещё нужна безопасность". Я спросил: "Безопасность?". Он тогда говорил о [гарантиях] безопасности после войны. После. А потом он заявил что-то вроде того, что Украина борется в одиночку, без помощи. А я ему напомнил: "Мы дали вам помощи на 350 миллиардов долларов, а Европа — гораздо меньше", что меня тоже очень раздражает".

После этого Трамп добавил: "Теперь посмотрим, что произойдёт в ближайшую неделю. Мы подходим к финальной стадии".

Президент США также заявил, что без его нынешних усилий "Украина будет скоро раздавлена" и что он спасает украинцев, активизируя переговоры по завершению войны.

"Я считаю, что я спасаю эту нацию. Эта страна скоро будет раздавлена. Это (российкая армия - Ред.) ведь огромная военная машина. И если бы не я — я тот, кто дал Украине "Джавелины", которые уничтожили танки. Этот момент с танками был важен — когда они застряли в грязи. Я предоставил огромное количество "Джавелинов", противотанковых средств. Они уничтожили все эти танки, когда они увязли. Это было большим моментом, потому что, если бы эти танки прорвались, они находились всего в 115 км от Киева и могли бы захватить его за один день. Война бы закончилась сразу... Я считаю, что оказываю Украине великую услугу (добиваясь мирного урегулирования - Ред.)", - заявил президент США.

"Украинцы так не считают", - возразил ему главред Atlantis. "Ну, они не считают, потому что у них довольно хорошая пиар-поддержка", - ответил на это Трамп, вероятно, имея в виду, что украинские официальные лица представляют более позитивную картину по ситуации на поле боя, чем, как считает Трамп, она есть на самом деле.

При этом, в последнее время, многие западные СМИ начали критиковать план Трампа по Украине и призывать Киев не поддерживать его. Новая волна таких материалов прошла после встречи Зеленского и Трампа в Ватикане.

Американская газета Politico пишет план Трампа может стоить Зеленскому президентства и дестабилизировать Украину. Поскольку для его реализации, по мнению издания, придется менять Конституцию страны и убирать оттуда стремление в НАТО, что вызовет "внутренние разногласия".

Также нестабильность в Украине могут вызвать крупные территориальные уступки РФ и отсутствие четких гарантий безопасности по итогам войны. А также компенсаций со стороны РФ, пишет Politico.

А британская газета Financial Times проводит мысль, что Украине вообще нет смысла договариваться с Трампом. Поскольку президент США "ищет предлог" выйти из переговоров по Украине.

"Возможно, он использует незначительный прогресс в переговорах как "предлог" для того, чтобы заявить, что его работа выполнена", - пишет FT со ссылкой на источники. При этом издание пишет, что Трамп слишком торопится заключить соглашение, что может привести к большим уступкам Путину.

"Некоторые элементы действительно хороши, но проблема в нетерпеливости, с которой это делается", - говорит источник FT.

В связи с этим в Европе все больше задумываются над тем, чтобы "поступить правильно, а не так, как хочет Трамп", пишет издание.

"Страна" уже анализировала, что после встречи Зеленского и Трампа в Риме в Украине прекратились разговоры о правках Киева к плану Трампа и "красных линиях". Одновременно потеплела риторика Трампа к Зеленскому и усилилась критика президента США в адрес РФ. Из чего возникла версия, что украинский президент согласился на условия мирного плана Трампа - с которыми, как видим, по-прежнему не согласна "партия войны" на Западе, которая теперь пугает Зеленского потерей власти, если он согласится на условия, которые продвигает президент США.