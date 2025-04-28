После короткой, но уже ставшей знаменитой встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа перед похоронами папы римского уже прозвучали заявления от всех участников переговорного процесса, которые дают представление, в каком направлении он развивается.



1. После встречи в Ватикане практически никто уже вспоминает о правках, предложенных Зеленским и европейцами к мирному плану Трампа. Сам Трамп не демонстрирует готовность менять этот план. Наоборот: раз за разом повторяет его основные тезисы. Более того, он даже заявил, что Зеленский уже согласился "отдать Крым", и вообще, по мнению Трампа, президент Украины теперь "хочет заключить сделку" и стал "спокойнее" после ссоры в Овальном кабинете, так как "понял картину". То есть, судя по всему, Зеленский на встрече пообещал принять мирный план Трампа. Прочитанную специалистами по губам фразу Зеленского "Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом", можно трактовать как согласие, только при условии, что следует продумать как подавать согласие, чтобы ситуация не выглядела для Киева слишком позорно. Это не означает, что Зеленский и европейцы оставили попытки каким-либо образом скорректировать план Трампа - например, убрать оттуда признание США российского статуса Крыма, против чего продолжается кампания в западных СМИ и среди конгрессменов-республиканцев. Однако теперь это будет сделать еще труднее, чем раньше. Показательно и то, что комментарии Зеленского и его окружения о Трампе теперь исключительно положительные. Так, Андрей Ермак отметил "важный результат", достигнутый при посредничестве США по примирению Конго и Руанды.



2. После встречи Зеленского с Трампом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о подвижках в переговорах о ресурсной сделке, подписание которой является одним из главных условий для Трампа.



3. Как расшифровали специалисты по чтению по губам, Трамп фактически выгнал со встречи с Зеленским Эмманюэля Макрона. В итоге президенты Украины и США общались тет-а-тет без третьего лишнего. Это тоже очень показательно и может означать, что Трамп не очень доволен той ролью, которую играет в переговорном процессе Макрон, продвигающий повестку западной "партии войны".



4. Критика в адрес Владимира Путина по поводу обстрелов, которую несколько раз за последние дни повторил Трамп, скорее предназначена не столько для РФ, сколько для Зеленского и американской аудитории. Американцам Трамп показывает, что проводит переговоры с позиции силы, отметая таким образом обвинения, что он идет на слишком большие уступки Путину и почти его не критикует. Зеленскому же он как бы дает понять, что тот находится под его защитой, а потому и после сделки его не обманет.

"Это очень интересная стратегия. Вы можете быть спокойны", - расшифровали специалисты по чтению по губам фразу Трампа на встрече в Ватикане.

Одной из главных задач для Зеленского в переговорном процессе было добиться от Вашингтона гарантий сохранения себя у власти после завершения войны. Неизвестно, дал ли Трамп такие гарантии и если дал, то сможет ли ими воспользоваться Зеленский и удержится ли в кресле президента. Но сам по себе дружеский тон Трампа в отношении президента Украины для Банковой важен, так как может быть использован для укрепления внутриполитических позиций. И еще это может быть одним из факторов, который побуждает Зеленского согласиться с планом завершения войны, который предлагает Трамп. Что касается антироссийских санкций, которыми грозил Трамп, то, как дал понять госсекретарь Марко Рубио, пока США находятся с РФ в переговорном процессе, их ужесточать не будут.

5. Российские власти критику Трампа фактически пропустили мимо ушей. И это говорит о том, что ее не восприняли в Кремле как свидетельство изменения позиции Трампа по поводу РФ. Наоборот, из Москвы все больше идет сигналов о возможности договоренностей об Украине. Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности заключить соглашение. А Юрий Ушаков и Дмитрий Песков после встречи Путина и Стивена Уиткоффа сказали о готовности к прямым переговорам с Украиной, что является одним из условий Трампа. Правда, судя по всему, пункты возможной сделки между Россией и США согласованы ещё не полностью. Например, РФ уже выступила против передачи Запорожской АЭС в управление американцам. Как сказал Лавров, "есть еще некоторые конкретные элементы этого соглашения, которые требуют доработки, и мы заняты именно этим процессом". Но в целом, как видим, переговорный процесс развивается. Также обращает на себя внимание, что на выходных Россия официально объявила о полном вытеснении украинских войск из Курской области, что Киев опровергает. Напомним, ранее возвращение контроля РФ над всей своей международно признанной территорией СМИ называли одним из главных условий Москвы для согласия на прекращение огня по линии фронта. И поэтому заявление Кремля о полном освобождении Курской области многие восприняли как один из элементов подготовки РФ к прекращению огня.



Итого: переговоры о завершении войны продвигаются. Судя по всему, Трамп уже продавил согласие Зеленского и европейцев на свой план. И теперь идут переговоры о некоторых нюансах с РФ. То есть процесс постепенно идет к прекращению огня. Сорвать его могут несколько обстоятельств. Во-первых, если США и Россия не придут к договоренностям. Во-вторых, если Зеленский отзовет свое согласие и будет настаивать на правках к плану Трампа. В-третьих, если Трамп эти правки примет, что может привести к срыву переговоров с РФ. Ни один из этих вариантов на 100% исключать нельзя. "Партии войны" по обе стороны фронта все еще очень сильны и стараются сорвать процесс. Как сказал на днях Трамп, "мирные переговоры об Украине успешно движутся вперед, но ситуация остается очень хрупкой".