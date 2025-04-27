Специалисты чтения по губам считают, что президент США Дональд Трамп сказал французскому президенту Эммануэлю Макрону, что он не должен участвовать во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает газета The Sun, ссылаясь на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинга.

Президент США "сделал Макрону предупреждение из пяти слов", сообщила газета The Sun.

"Он говорит Макрону: "Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь", - передает слова Трампа чтец Хиклинг.

"Зеленский кивает в знак согласия, и викарий, который находится перед камерой, поворачивает голову в сторону, обеспокоенный тем, что он услышал между ними", - пишет издание.

Эксперт также проанализировал видео встречи Зеленского и Трампа. По его словам, украинский президент сказал: "Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не так".

Трамп отвечает: "Это очень интересная стратегия. Можете быть уверены".

Напомним, накануне Зеленский провел встречу с Трампом во время их общего визита в Ватикан.

Президент Украины назвал встречу "хорошей и символической, имеющей потенциал стать исторической, если достигнуть общих результатов".