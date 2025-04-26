Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с американским лидером Дональдом Трампом накануне похорон папы римского Франциска "хорошей и символической, имеющей потенциал стать исторической".

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!", - написал Зеленский.

Тем временем президент США уже покинул Рим.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что вторая встреча с Трампом в Риме не состоялась.

После похорон Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После президент Украины прибыл в резиденцию посла Великобритании в Италии, где началась его встреча с премьер-министром Киром Стармером.

Напомним, сегодня в Риме прощались с папой римским Франциском. На площади Святого Петра собрались около 50 мировых лидеров, 170 официальных делегаций со всего мира.