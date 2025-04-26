Президент США Дональд Трамп заявил, что вчера был "хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной".

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Они очень близки к заключению соглашения, и теперь обе стороны должны встретиться - на самом высоком уровне - чтобы довести дело до конца", - написал американский президент.

По его словам, "большинство ключевых пунктов уже согласовано".

"Остановите кровопролитие, СЕЙЧАС. Мы будем там, где потребуется, чтобы помочь положить КОНЕЦ этой жестокой и бессмысленной войне!" - добавил Трамп.

В настоящее время он уже прилетел в Рим на похороны папы римского Франциска. Также там планируются переговоры и встречи с представителями официального Киева и Москвы по вопросу прекращения войны.

Ранее Reuters опубликовал подробности мирного плана Трампа и правок к нему, которые на недавней встрече в Лондоне предложили Украина и Европа.

Напомним, вчера в Министерстве иностранных дел Украины обозначили три "красных линии" на мирных переговорах.