Украина и европейские страны отвергли многие пункты мирного плана президента США Дональда Трампа, который был представлен американцами на встрече в Париже.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Издание публикует подробности мирного плана Трампа и правок к нему, которые на недавней встрече в Лондоне предложили Украина и Европа.

Трамп предлагает, чтобы Штаты признали Крым де-юре, а четыре области Украины де-факто под контролем РФ.

"Напротив, европейский и украинский документ откладывают подробное обсуждение территории до заключения соглашения о прекращении огня, и в документе не упоминается признание российского контроля над какой-либо украинской территорией", - пишет издание.

Трамп готов снять с РФ все санкции, введенные начиная с 2014 года. В правках Украины и Европы говорится, что санкции будут "постепенно смягчены после достижения устойчивого мира" и могут быть восстановлены, если Россия нарушит условия мирного соглашения.

Что касается долгосрочной безопасности Украины, в плане Трампа говорится, что Украина будет иметь "надежную гарантию безопасности" с европейскими и другими дружественными государствами, выступающими в качестве гарантов. Но никаких дополнительных подробностей по этому поводу не приводится. Также говорится, что Украина откажется от стремлений по вступлению в НАТО.

В украинско-европейском документе предлагается, что не будет никаких ограничений на украинские силы и никаких ограничений на размещение союзниками Украины своих военных сил на украинской территории. Reuters полагает, что РФ будет против этого.

В правках Украины и Европы предлагаются также гарантии безопасности для Украины, в том числе со стороны США, в рамках "соглашения по типу статьи 5", что является ссылкой на положение НАТО о взаимной обороне (то есть, речь идет об обязательствах стран-гарантов вступить в войну с РФ в случае нового нападения).

Европейский и украинский документ также предлагает Украине получить финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный войной, из российских активов за рубежом, которые были заморожены. Американские предложения говорят только о том, что Украина получит финансовую компенсацию, не указывая источник денег.

Что это значит?

Правки, которые внесли Украина и Европа в "план Трампа", вряд ли будет приняты не только Россией, но и США.

Для Москвы "красная линия" - миротворцы из стран НАТО. Плюс к тому, многие положения плана Трампа (признание российского статуса Крыма Штатами, запрет на вступление в НАТО, снятие американских санкций с РФ, наложенных с 2014 года), наверняка заранее согласовывались с РФ и вряд ли Кремль готов принять то, что эти договоренности переиграются.

Но также сомнительно, что правки примут и США. Как минимум из-за наличия там пункта о гарантиях безопасности Украине, аналогичных 5-й статье НАТО (что подразумевает обязательство вступить в войну против РФ в случае нового вторжения). На это Вашингтон был не готов даже при Байдене, а сейчас так тем более.

Более того, если откажутся давать гарантии США, то откажутся и европейские страны (о чем они уже неоднократно давали понять).

Поэтому вероятность того, что мирные договоренности будут заключены на основе правок Украины к плану Трампа, мягко говоря, небольшие.

Однако, особенность плана Трампа в том, что от Украины там зависит только один момент - согласие на прекращение огня по линии фронта (на что уже дал свое согласие Зеленский).

Большинство же спорных пунктов (отмена санкций, признание аннексии Крыма) США могут реализовать и без согласования с Киевом или Европой. Если по всем остальным моментам договорятся с РФ.

Препятствовать этому Зеленский может только одним способом - отозвать свое согласие на прекращение огня и отказаться подписывать сделку по недрам. Однако, это будет иметь катастрофические последствия для украинской власти (продолжение войны уже без американской помощи, которую Европа не сможет заменить, ухудшение ситуации на фронте, конфронтация с Вашингтоном, чреватый жесткими мерами американцев в отношении Киева, подрыв доверия к любым будущим заявлениям и обещаниям Банковой).

Рискнет ли пойти на такой вариант Зеленский, мы анализировали в отдельном материале.