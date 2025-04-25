Киев и европейцы в своих правках на переговорах в Лондоне к мирному плану президента США Дональда Трампа убрали пункт о том, что Украина не будет пытаться вступить в НАТО.

Об этом сообщает агентство Reuters, опубликовавшее полный ответ украинской и европейской сторон.

Также они вычеркнули пункты о том, что:

США де-юре признают Крым российским;

США де-факто признают контроль РФ над Луганской областью;

США де-факто признают российский контроль над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

Украине возвращают Харьковскую область;

Украина передаёт контроль над Запорожской АЭС США, а электричество будет распределяться обеим сторонам конфликта (заменено на "Украина возвращает Запорожскую АЭС при американском участии");

санкции с России, наложенные на её в 2014 году, будут полностью сняты (заменено на "могут постепенно ослабляться после того, как будет достигнут устойчивый мир, но будут вновь введены в случае нарушения мирного соглашения");

США и РФ будут сотрудничать в энергетических и других производственных секторах.

Ключевые пункты, добавленные Киевом и Европой:

Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещённых украинских детей. Обмен военнопленных по принципу "всех на всех". Россия должна освободить всех гражданских заключённых.

Украина получает надёжные гарантии безопасности, включая подобные 5-й статье НАТО от США, до тех пор, пока среди союзников нет консенсуса насчёт вступления Украины в НАТО (то есть обязательство стран-гарантов вступить в войну с РФ в случае нового вторжения).

Никаких ограничений для Сил обороны Украины.

Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции от дружественных иностранных вооружённых сил на территории Украины.

Все территориальные вопросы будут обсуждены и решены после полного и безоговорочного прекращения огня.

Переговоры о территориях начинаются на основе нынешней линии фронта.

К условию "Украина будет полностью реконструирована, Украина получит полную финансовую компенсацию" добавлено уточнение: "в том числе за счёт замороженных российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине".

Ранее газета The Telegraph опубликовала правки, которые Украина передала к плану Трампа.

Что означают эти правки, мы анализировали в отдельном материале.