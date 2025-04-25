Журналисты узнали, какие пункты плана Трампа вычеркнули и дописали Украина с Европой на переговорах в Лондоне
Киев и европейцы в своих правках на переговорах в Лондоне к мирному плану президента США Дональда Трампа убрали пункт о том, что Украина не будет пытаться вступить в НАТО.
Об этом сообщает агентство Reuters, опубликовавшее полный ответ украинской и европейской сторон.
Также они вычеркнули пункты о том, что:
- США де-юре признают Крым российским;
- США де-факто признают контроль РФ над Луганской областью;
- США де-факто признают российский контроль над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;
- Украине возвращают Харьковскую область;
- Украина передаёт контроль над Запорожской АЭС США, а электричество будет распределяться обеим сторонам конфликта (заменено на "Украина возвращает Запорожскую АЭС при американском участии");
- санкции с России, наложенные на её в 2014 году, будут полностью сняты (заменено на "могут постепенно ослабляться после того, как будет достигнут устойчивый мир, но будут вновь введены в случае нарушения мирного соглашения");
- США и РФ будут сотрудничать в энергетических и других производственных секторах.
Ключевые пункты, добавленные Киевом и Европой:
- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещённых украинских детей. Обмен военнопленных по принципу "всех на всех". Россия должна освободить всех гражданских заключённых.
- Украина получает надёжные гарантии безопасности, включая подобные 5-й статье НАТО от США, до тех пор, пока среди союзников нет консенсуса насчёт вступления Украины в НАТО (то есть обязательство стран-гарантов вступить в войну с РФ в случае нового вторжения).
- Никаких ограничений для Сил обороны Украины.
- Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции от дружественных иностранных вооружённых сил на территории Украины.
- Все территориальные вопросы будут обсуждены и решены после полного и безоговорочного прекращения огня.
- Переговоры о территориях начинаются на основе нынешней линии фронта.
- К условию "Украина будет полностью реконструирована, Украина получит полную финансовую компенсацию" добавлено уточнение: "в том числе за счёт замороженных российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине".
Ранее газета The Telegraph опубликовала правки, которые Украина передала к плану Трампа.
Что означают эти правки, мы анализировали в отдельном материале.
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