Британия и Франция отошли от своих изначальных планов по направлению войск в Украину. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

"По итогам переговоров в Лондоне в этих планах наблюдается некоторое смягчение обязательств", - пишет газета, не уточняя, о чем идет речь.

При этом некоторые чиновники опасаются, что Россия "никогда не примет присутствие британских и европейских войск на украинской территории, поскольку это будет расценено как "одностороннее вмешательство", а не как настоящая "миротворческая миссия".

Тем не менее "Великобритания не готова отказаться от планов по отправке войск в Украину с целью гарантировать её безопасность", пишет газета.

Напомним, мирный план президента США Дональда Трампа, который публиковали СМИ, допускает размещение европейских миротворцев в Украине после прекращения огня, но не дает им американских гарантий безопасности, без чего Лондон и Париж свои войска отправлять не хотят.

Россия заявляет, что ввод европейских миротворцев в Украину может привести к третьей мировой войне.