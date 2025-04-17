Европейские страны никак не могут договориться об отправке миротворцев и военной помощи в Украину. Политические лидеры Франции и Британии хотят этого, но их генеральные штабы не согласны

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Также есть разногласия по формату миссии.

Французы больше склоняются к сухопутному варианту, у них есть войска в Румынии и выстроенная логистическая цепочка упростила бы этот вариант.

Британцы предпочитают только воздушные и морские силы. Поэтому возникла идея договориться о создании бесполетной зоны.

К этим разногласиям добавляются сомнения относительно бюджетных последствий таких мер. Согласно французским расчетам, отправка сухопутных войск может потребовать до 2–3 млрд евро инвестиций. Но для многих союзников возможность финансирования таких "гарантий безопасности" для Украины в значительной степени приостановлена ​​из-за угрозы вывода американских войск с Европы.

Также европейцы не могут договориться о вооружении послевоенной Украины. Этот вопрос прояснится только летом-осенью, когда будут согласовываться бюджеты отдельных стран и ЕС в целом. Также сохраняются проблемы с увеличением военного производства в ЕС.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров в Париже встретятся с представителями "коалиции желающих".

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