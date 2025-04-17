В четверг, 17 апреля, в Украине идет 1149-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:30 Россияне начали использовать новый навигационный чип "Комета" в своих КАБах и "Шахедах", что усложняет их подавление РЭБом, сообщает эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Россия действительно имеет 12-элементную антенну "Комета". То есть эта антенна усилена и больше защищает сигнал спутниковой навигации от нашего РЭБа. Это действительно так", - сказал он в комментарии СМИ.

Российские z-паблики утверждают, что такими КАБами вчера была атакована Ледовая арена в Херсоне. Украина этого не подтверждала.

Россияне заявляют, что новая "Комета" сделала удары КАБами более точными и позволяет обходить "глушилки", что делает корректируемые авиабомбы вновь широко используемым оружием на фронте.

10:08 В Шуе Ивановской области ночью была повторно атакована 112-ая гвардейская ракетная бригада, которая нанесла удар по Сумам на выходных.

Об этом сообщают российские оппозиционные паблики, которые геолоцировали видео с места пожара.

Начался пожар, как говорят очевидцы, на территории части. Что за здание горит - пока неизвестно.

Минобороны РФ об атаке не сообщало, местные власти говорят только о выбитых стеклах в ряде домов.

09:53 В Днепре вечерним налетом "Шахедов" повреждена крыша медицинского университета, сообщают местные паблики.

Повреждены несколько этажей, экспонаты музея и библиотека.

09:43 Погиб один з командиров "Правого сектора" Василий Малкович (Хорват), сообщил экс-нардеп Владимир Парасюк.

Обстоятельства гибели он не уточняет.

Российские паблики пишут, что это произошло в Белгородской области.

09:31 Глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров сегодня в Париже встретятся с представителями США.

Напомним, что в Париж летят госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф для встречи с руководителями Франции.

Также украинские чиновники встретятся с представителями "коалиции желающих", в частности Франции, Германии и Британии.

08:09 Сообщают о взрыве в Николаеве.

08:13 Видео со вчерашними прилетами "Шахедов" по Днепру.

08:12 Житомирский ТЦК предупреждает о штрафах для 17-летних за несвоевременную постановку на воинский учет.

Военкомат сообщил, что гражданам Украины мужского пола, которые не встанут на воинский учет вовремя, грозит административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Постановка на учет обязательна для всех, кому в 2025 году исполняется 17 лет. Сделать это необходимо в период с 1 января по 31 июля.

Подача данных возможна как онлайн - через приложение "Резерв+", где нужно уточнить персональные данные в электронном кабинете призывника, так и лично в ТЦК.

Кроме того, на учет обязаны встать граждане мужского пола до 25 лет, если они сменили место жительства (в том числе после возвращения из-за границы), получили украинское гражданство, освободились из мест лишения свободы, были отчислены из военных учебных заведений или не прошли базовую военную подготовку.

08:07 Российские войска продвинулись в направлении Днепропетровской области под Покровском.

По данным Deep State, они заняли новые позиции в районе Котляровки и Запорожья (села).

08:00 Во время вчерашнего удара по Днепру погибли три человека.

Прилет одного из "Шахедов" были в ста метрах от мэрии города.

Там же пострадал памятник промышленнику Александру Полю и магазин одежды, который принадлежит жене мэра Бориса Филатова. Об этом сообщил сам Филатов.

Всего пострадали 15 домов и строений.