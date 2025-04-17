Анализируем итоги 1149-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись в направлении Днепропетровской области под Покровском.

По данным Deep State, они заняли новые позиции в районе Котляровки и Запорожья (села).

При этом главком Сырский заявил, что ВСУ контратакуют ближе к самому Покровску. Он говорит, что за последние недели в ходе контрнаступлений под Покровском украинские войска освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино и Шевченко.

Россия, по его словам, также атакует на этом направлении, ежедневно ВСУ отбивают около 30 штурмовых действий РФ.

Российские военные паблики также заявляют, что в последние дни армия РФ проводит наступательные действия к юго-западу от Покровска. В частности, около Песчаного, Зверового, Удачного и Лысовки.

Также россияне пишут о боях на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря близ села Горналь Курской области, на границе с Украиной.

Публикуется видео с присутствием российских солдат на территории монастыря. Украина этого не подтверждала.

О штурме монастыря сообщалось позавчера. Российские телеграмм-каналы утверждают, что это ключевой опорный пункт ВСУ на подступах к Горнали, который находится на господствующей высоте над селом.

Горналь - один из последних населенных пунктов все ещё контролируемых Украиной в Курской области.

Продолжается и продвижение россиян на ливанском направлении.

О нем пишут и российские, и украинские военные паблики.

РФ уже пытается закрепиться на северных окраин Торского на лиманском направлении, сообщает Deep State.

«Противник нашёл ещё одну слабую точку между Ямполовкой и Торским, пытаясь закрепиться на северных окраинах последнего. С бригадой, которая держит этот участок, происходят странные процессы — ведь они создают немало проблем для соседних подразделений с обеих сторон, и с этим нужно что-то делать. Закрепление в Торском создаст максимально неблагоприятные условия для Ямполовки», - пишет паблик.

Удар по Днепру и новые КАБы

Ночью РФ нанесла масштабный удар по Днепру. Пострадало более 30 человек, трое погибли, среди них 17-летняя девушка.

Прилет одного из "Шахедов" был в ста метрах от мэрии города. Там же пострадал памятник промышленнику Александру Полю и магазин одежды, который принадлежит жене мэра Бориса Филатова. Об этом сообщил сам Филатов.

Также повреждена крыша медицинского университета.

В Днепропетровской области сегодня утром дроны атаковали энергообъект, сообщает ДТЭК. Повреждена производственная площадка.

Напомним, сегодня истекли 30 дней с момента, как Россия объявила о моратории на удары по украинской энергетике. В Кремле сегодня заявили, что "новых указаний Путина по действию моратория" не поступало. Эти слова можно трактовать как то, что РФ действие моратория не продлила. Но более однозначно в Кремле этого тезиса не озвучили.

Украина, напомним, считает, что 30-дневный мораторий действует с 25 марта. Но, очевидно, если РФ начнет опять крупномасштабные удары по украинским энергообъектам, то и Киев возобновит атаки российской энергетики (в частности, НПЗ).

Напомним, что в течение действия моратория обе стороны обвиняли друг друга в его нарушениях. Однако с 25 марта не было ударов по крупным энергообъектам ни Украины, ни РФ (в частности, по электростанциям и по НПЗ).

Россияне снова модернизировали свои авиабомбы и начали использовать новый навигационный чип "Комета" - причем не только КАБах, но и в "Шахедах", что усложняет их подавление РЭБом, сообщает эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Россия действительно имеет 12-элементную антенну "Комета". То есть эта антенна усилена и больше защищает сигнал спутниковой навигации от нашего РЭБа. Это действительно так", - сказал он в комментарии СМИ.

Российские z-паблики утверждают, что такими КАБами вчера была атакована Ледовая арена в Херсоне. Украина этого не подтверждала.

Россияне заявляют, что новая "Комета" сделала удары КАБами более точными и позволяет обходить "глушилки", что делает корректируемые авиабомбы вновь широко используемым оружием на фронте.

Напомним, ранее российские паблики писали, что ВСУ научились глушить системы навигации КАБов, что резко снизило эффективность их применения. Теперь же, при помощи новой "Кометы", как заявляют россияне, эту проблему удалось решить. И прогнозируют возрастание числа применения КАБов на фронте.

Продолжаются обсуждения российского удара по Сумам, где погибли 35 человек - включая военных.

Сегодня появилось очередное подтверждение, что удар наносился по сборам военным в центре города. Украинский солдат Александр заявил The Washington Post, что рядом с местом воскресного прилета в Сумах в подвале здания университета проходила церемония награждения военных.

По его словам, пока солдаты, включая его сослуживцев из 117-й бригады, находились в безопасности под землей, ожидая сигнала об отбое, жена и шестилетняя дочь Александра попали под обстрел, девочка получила ранение легкого.

После этого многие жители Сум, включая Александра, "направили свою ярость на организаторов церемонии награждения военными медалями, которые могли стать целью российских ударов". Он считает, что проведение мероприятия в Сумах было ненужным и безответственным.

Напомним, что после этого обстрела был уволен глава Сумской ОВА Артюх.

Украина, судя по всему, отвечает на этот обстрел ударами по базе ракетной бригады в Шуе Ивановской области РФ. Там уже второй день подряд продолжаются удары беспилотников. Есть видео прилетов, но их результат неизвестен.

В Британии критикуют "монополизм" Зеленского

В Украине растет монополизация власти Зеленским, заявляет британский журнал The Economist.

"Худшая уязвимость Украины, возможно, не военная, а политическая. С начала войны многие либеральные и умеренные украинцы столкнулись с дилеммой. Привлечение внимания к некомпетентности, коррупции или неэффективному управлению со стороны правительства рискует подорвать международную поддержку. Но молчание означает принятие растущей монополии г-на Зеленского на власть, которая иногда подрывала эффективность государства и даже сами военные усилия", - пишет издание.

"В то время как западные СМИ и европейские лидеры возвели Зеленского на пьедестал и превратили его в знаменитость, мы чувствуем себя в ловушке", — заявила изданию главред "Зеркала недели" Юлия Мостовая.

Издание пишет, что власти готовятся к возможному проведению выборов, а государство "ужесточает свою хватку". Дальше рассказывается о санкциях против Порошенко, отправке на фронт Шабунина, отставках Залужного, Кубракова, Кулебы и Найема.

"Некоторые из самых ярых сторонников Украины все больше беспокоятся, что концентрация власти может зайти слишком далеко. Администрация президента не желает делиться властью не только с оппонентами, но и с любым, кого считают потенциальным соперником. Риск заключается в том, что это подрывает самоорганизующуюся устойчивость страны", - пишет The Economist.

Ранее этот журнал со ссылкой на свои источники сообщал, что Офис президента уже готовится к выборам летом. Глава ОП Ермак назвал эту информацию "полной чушью". А Рада вчера продлила до 6 августа военное положение, что исключает выборы до этой даты (если только ВП не отменят досрочно).

Готовятся ли у Зеленского к выборам, мы отдельно анализировали здесь.

Переговоры США с Украиной и европейцами

Сегодня в Париже пройдет два важных для Украины мероприятия.

Первое - переговоры европейских лидеров и украинской делегации во главе с Ермаком (плюс Сибига и Умеров) с представителями США - Рубио и Уиткоффом.

Уиткофф на прошлой неделе общался с Путиным по Украине и заявил о достижении "взаимопонимания" с РФ. Он намекнул, что оно может касаться статуса пяти украинских областей, об аннексии которых объявила Москва.

Госдеп заявил, что США в Париже обсудят с Украиной и с европейцами прекращение огня. То есть, не исключено, что американцы представят им те условия, о которых шла речь во время переговоров Путина с Уиткоффом. И попытаются их согласовать, чтоб выйти, для начала, на перемирие, а затем и на мирное соглашение. То есть, данная встреча, потенциально, может быть очень важной для того, чтоб сдвинуть процесс мирного урегулирования с мертвой точки. А присутствие на встрече европейцев может указывать на то, что речь пойдет и об отношениях Европы с Россией. В частности, возможно, о снятии европейских санкций. Впрочем, пока все это лишь предположения - о деталях переговоров известно пока немного.

Второе событие - очередная встреча "коалиции желающих", которые обсуждают отправку в Украину европейских миротворцев. Накануне прошло немало подобных встреч, в том числе в Украине, куда приезжали британские и французские военные.

Но пока не поступают сигналы о конкретных планах и о принятых решениях.

Французская газета Le Monde со ссылкой на источники пишет, что договоренностей европейцы достичь пока не могут. Политические лидеры Франции и Британии хотят ввода войск в Украину после завершения боевых действий, но их генеральные штабы не согласны. Также есть разногласия по формату миссии.

Французы больше склоняются к сухопутному варианту, у них есть войска в Румынии и выстроенная логистическая цепочка упростила бы этот вариант. Но британцы предпочитают только воздушные и морские силы.

К этим разногласиям добавляются сомнения относительно бюджетных последствий таких мер. Согласно французским расчетам, отправка сухопутных войск может потребовать до 2–3 млрд евро инвестиций. Но для многих союзников возможность финансирования таких "гарантий безопасности" для Украины в значительной степени приостановлена ​​из-за угрозы вывода американских войск из Европы.

Также европейцы не могут договориться о вооружении послевоенной Украины. Этот вопрос прояснится только летом-осенью, когда будут согласовываться бюджеты отдельных стран и ЕС в целом. Также сохраняются проблемы с увеличение военного производства в Евросоюзе.

Отдельные колебания идут в Германии насчет ракет "Таурус". Будущий канцлер Мерц недавно заявил, что не исключает передачи Украине этих ракет для ударов по российской логистике в Крыму. Однако его партнеры по правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии (включая действующего пока министра обороны Писториуса) заявили, что против этого, и есть некие секретные правительственные данные, которые переубедят Мерца, когда он заступит на пост главы правительства.

В Москве сегодня заявили, что удары Taurus по критической инфраструктуре РФ будут расценены как "прямое участие Германии в войне на стороне Киева", заявил МИД РФ.