В Украине вновь активизировалось обсуждение темы скорых выборов - сразу после возможного перемирия.

На днях появилась публикация британского журнала The Economist, согласно которой, в случае прекращения огня в конце апреля и не продления военного положения после 8 мая, власти хотят назначить выборы президента уже на июль, чтобы оппоненты Зеленского не успели собраться с силами и действующий президент смог бы переизбраться на второй срок. По данным журнала, Зеленский еще на прошлой неделе поручил своей команде готовиться к выборам.

Эту публикацию вскоре опровергли на Банковой и в "Слуге народа".

В то же время, по данным источников "Страны", близких к Офису президента, подготовка к переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась. Украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая, хотя этого и не исключают. И в любом случае исходят из того, что война, скорее всего, в этом году закончится. А потому к выборам надо готовиться заранее. И работа уже началась. Ключевым человеком в плане подготовки называется Михаил Федоров, "цифровой" вице-премьер.

При этом, однако, источники говорят, что сроки назначения выборов, в случае прекращения огня, напрямую будут зависеть от степени уверенности власти в победе Зеленского.

"Если перемирие начнется до начала мая, то действительно президентские выборы могут пройти в августе либо осенью. Осенью могут пройти также парламентские и местные выборы. Но этот сценарий будет реализован только при условии, если у Зеленского и Ермака будет четкая уверенность в победе. Если такой уверенности не будет, то выборы постараются оттянуть тем или иным способом", - говорит источник.

По его словам, на Банковой видят три главных проблемных вопроса, которые необходимо решить, чтобы появилась уверенность в победе нынешнего президента.

Первый - это электронное голосование через "Дию", внедрение которого, как считают в оппозиции, даст возможность Офису президента провести широкомасштабные фальсификации, "вписав" нужные цифры итогов е-голосования. Ряд представителей власти периодически дают понять, что вариант "выборов через "Дию" рассматривается. Хотя официально никто не заявлял, что эта система уже разрабатывается и может быть применена на ближайших выборах. В то же время источники "Страны" подтверждают, что внедрение электронного голосования действительно обсуждается, хотя окончательное решение еще не принято.

Вторая проблема - это Валерий Залужный. Экс-главком ВСУ на сегодняшний день самый опасный соперник для Зеленского на выборах. И хоть в последнее время через близкие к власти СМИ продвигаются данные опросов о том, что рейтинг действующего президента растет, а Залужного падает, среди социологов к этим данным распространено скептическое отношение. Источники, близкие к Банковой, также подтверждают, что Залужный по-прежнему рассматривается в Офисе президента как главная электоральная угроза, а потому его пытаются убедить не идти на выборы или идти, но во главе списка партии Зеленского. В том числе в качестве аргумента используют и упомянутые выше опросы. "Но пока четкого понимания, что Залужный откажется идти на выборы, у нас нет", - говорит источник.

Третья и самая острая проблема для Зеленского - это отношения с Трампом. Президент США уже дал понять, что намерен "отбить" вложенные в Украину деньги. И хоть формально он ставит вопрос только в экономической сфере (контроль за инвестициями в инфраструктуру и разработку месторождений через "сделку по недрам"), однако понятно, что там, где экономика, там всегда и политика. Реализация "сделки" возможна только в случае, если украинские власти будут ее условия соблюдать. А значит, американцы так или иначе должны будут достаточно плотно контролировать и политическую сферу.

Зеленский же "сделку" в ее нынешнем виде подписывать не хочет, за что Трамп уже пригрозил ему "большими проблемами".

В окружении президента США и без того немало людей, которые скептически настроены к Зеленскому.

И хоть Трамп и защитил его публично после заявления Путина о "внешнем управлении", но как дальше будут складываться отношения украинского и американского президентов (особенно в случае проблем с подписанием сделки) - могут быть разные варианты.

Банковая все эти угрозы, очевидно, осознает, а потому пытается заручиться поддержкой Трампа в плане гарантий сохранения поста президента для Зеленского. Но готов ли он выполнить ради этого все "хотелки" американского президента, а если и выполнит, то сможет ли удержаться у власти - пока вопрос открытый. Также очень большое влияние на позиции Зеленского будет иметь развитие ситуации на фронте до момента прекращения огня.

Что происходит в политических процессах внутри Украины, рассказывает "Страна".

Май покажет сроки

Первой отправной точкой, для того чтобы хотя бы начать предметные разговоры о выборах, является прекращение огня. Второй - завершение военного положения, срок действия которого в феврале был продлен до 8 мая.

Ни по первому, ни по второму вопросу пока окончательной ясности нет. Правда, западные СМИ пишут, что Трамп хочет добиться прекращения огня уже к 20 апреля или хотя бы к началу мая. Но пока нет уверенности, что данные сроки будут выдержаны. Кроме того, даже если прекращение огня к этим срокам и будет достигнуто, нет гарантии, что военное положение не продлят (с Банковой уже идут сигналы, что его могут продлить, даже если достигнут прекращения огня). А пока действует военное положение, выборы проводить нельзя.

То есть главным сигналом о том, что подготовка к выборам переходит в практическую плоскость, является отмена военного положения.

Если допустить, что его не будут продлевать и оно перестанет действовать с 9 мая, то, соответственно, вступают в силу нормы законов, по которым отложенные ранее выборы должны быть объявлены в течение месяца. От момента объявления выборов до самого дня голосования по выборам президента должно пройти 90 дней. То есть самое раннее (если нынешнее законодательство останется неизменным) выборы главы государство пройдут в августе.

На подготовку к парламентским выборам дается еще меньше времени - 60 дней. Однако, по распространенному в политических кругах мнению, их, скорее всего, перенесут на время после президентских и могут провести в последнее воскресенье октября вместе с местными выборами, которые и так должны были по графику состояться в этот день. Причина - президентские выборы организовать намного проще, чем парламентские, где участвует большое количество партий и кандидатов.

Кроме того, как мы уже писали, по одной из версий, на такой периодичности настаивают американцы, которые хотят, чтобы мирный договор подписывал уже новоизбранный президент с подтвержденными полномочиями, а ратифицировал его нынешний абсолютно управляемый состав парламента (с новым составом Рады, куда войдут, наверняка, много военных, с ратификацией могут быть проблемы).

Но это все исходя из того, что выборы будут проводиться по нынешнему законодательству.

Глава ЦИК Украины Олег Диденко уже заявил, что срок подготовки к выборам после завершения военного положения должен быть больше.

"Достаточно ли этого времени для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй, что нет. Все это понимают. Из-за влияния полномасштабной войны мы нуждаемся в корректировке этих процедур", - заявил Диденко.

На этом фоне появившаяся в воскресенье статья британского журнала The Economist о том, что Зеленский настроен, в случае завершения военного положения в мае, организовать выборы президента уже в июле, в Украине вызвала в кругах, близких к власти, волну опровержений.

"Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Мы, наоборот, постоянно работаем над тем, чтобы успокаивать наших коллег из других политических партий и фракций, потому что они постоянно вот уже два года говорят, что вот-вот выборы", – сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и напомнил, что еще в 2023 году все парламентские партии и группы подписали документ о том, что выборы должны состояться через шесть месяцев после снятия военного положения, и к настоящему времени "позиция не изменилась".

Спикеры, СМИ и телеграм-каналы, близкие к Офису президента, также публикацию в Economist, преимущественно опровергают.

Скептически к ней настроены и в среде оппозиционеров.

Так, народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") предположил, что, даже если парламент при условии, что военное положение закончится, прямо в начале мая назначит президентские выборы, они при нынешнем законодательстве состоятся самое раннее в августе. Если же в ОП все же решат продлевать военное положение и президент внесет соответствующий законопроект, то депутаты, допускает Железняк, могут даже принять его, не дожидаясь 9 мая, "как уже бывало не раз".

В свою очередь народный депутат Алексей Жмеренецкий ("Слуга народа", СН), комментируя статью в The Economist, написал на своей странице в Facebook, что "для проведения любых выборов необходимо принять… множество законодательных изменений, которые на данный момент даже не разработаны органами власти, поскольку до завершения войны неясно, как их прописать".

"Исходя из разговоров с ячейками партий, группами по разработке законодательства, лидерами из разных лагерей, я делаю вывод, что сейчас даже говорить о каких-либо сроках невозможно до стабильного мирного урегулирования. А такие обсуждения во время боевых действий считаю отвратительными. Поверьте, в парламенте большинство депутатов не занимаются никакой подготовкой к выборам, а работают над приближением мира. Когда он наступит, все будут счастливы, и тогда уже займутся политическими играми", - утверждает народный избранник.

В то же время один из членов фракции СН в разговоре со "Страной" признал, что разговоры о выборах "оживились". Кроме того, приглашали на согласительный совет глав фракций и комитетов парламента председателя ЦИК.

Вместе с тем, по его словам, по фракции расходится информация, что "ответственным за выборы" Зеленский сделал вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова. И тот координирует работу с вице-премьером по восстановлению Украины - министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой, вице-премьером-министром нацединства Алексеем Чернышовым, замглавы ОП Виктором Микитой.

Собеседник, близкий к руководству фракции СН, эту информацию подтверждает, правда, с оговорками.

"Чтобы курировать подготовку к выборам, надо, чтобы она началась. А пока не видно света в конце туннеля (то есть в мирном урегулировании - Ред.). Михаил проводит не совещания, как пишет британская пресса, а скорее консультации. Встречается со всеми подряд, интересуется разными нюансами избирательного процесса", - говорит собеседник.

Раздумья вокруг "Дии"

В то же время источник, близкий к Офису президента, говорит, что команда готовиться к выборам по властной вертикали уже фактически дана.

"До конца нет уверенности, что перемирие будет в ближайшее месяцы, но есть общее ощущение, что война закончится в этом году. А потому и дана команда готовиться к выборам. Если перемирие начнется до начала мая, то действительно президентские выборы могут пройти в августе либо осенью. Осенью могут пройти также парламентские и местные выборы. Но этот сценарий будет реализован только при условии, если у Зеленского и Ермака будет четкая уверенность в победе. Если такой уверенности не будет, то выборы постараются оттянуть. И заявление ЦИК об увеличении срока подготовки к выборам, а также звучащие призывы не отменять военное положение до подписания мирного соглашения, как раз и призваны создать условия для отсрочки проведения выборов даже в случае прекращения огня", - говорит источник.

По его словам, на Банковой видят три главных проблемных вопроса, которые необходимо решить, чтобы появилась уверенность в победе нынешнего президента.

Первое - организация электронного голосования через "Дию". Формальное основание - необходимость обеспечить реализацию избирательного права военными и украинскими беженцами за границей. Некоторые спикеры власти переодически говорят, что эта идея обсуждается. Но официально даже о разработке такой системы ничего не сообщалась. Не говоря уже о планах ее использования на ближайшие выборах. Источник говорит, что окончательного решения еще нет, хотя, по его словам, для Банковой "соблазн очень велик". Однако вопрос крайне токсичный. Как заявляет оппозиция, при помощи голосования через "Дию", власти могут абсолютно бесконтрольно вписать любую цифру, полностью сфальсифицировав результаты.

"Поэтому для того, чтоб к этой идее подступиться у Офиса должна быть полная уверенность, что не будет резко негативной реакции ни от Штатов, ни от Европы", - говорит источник.

Проблема Залужного

Вторая проблема, по его словам, это Залужный, который, судя по опросам, является потенциально главной угрозой для Зеленского на выборах.

"Ермак активно работает, чтоб отговорить экс-главкома идти на выборы, а если и идти, то на парламентские и во главе списка партии Зеленского. Для этого активно используются появившиеся в последнее время опросы, которые фиксируют рост рейтинга Зеленского. Расчет на то, что Залужный, который известен своей осторожностью и нежеланием идти на риск, увидев, что шансы на его победу не 100%, решит воздержаться. Но уверенности в том, что Залужный не пойдет на выборы у нас пока нет. Никакого определенного ответа он еще не дал", - говорит источник.

Один из украинских социологов сказал "Стране", что скептически относится к данным соцопросов, некоторые из которых в последнее недели показывают, что на выборах Зеленский может победить Залужного.

"Во-первых, я видел опросы последнего времени, где совершенно иные данные. Во-вторых, многие опросы показывают, что у Залужного значительно выше рейтинг доверия, чем у Зеленского, а антирейтинг ниже. А значит и во втором туре у него большие шансы победить действующего президента. В-третьих, социология во время войны это, мягко говоря, далеко не самая точная наука. Многие люди боятся высказывать мнение, которое отлично от позиции власти. Кроме того, Банковая уже давно использует социологию как инструмент решения политических задач. Не исключено, что это же мы наблюдаем и сейчас по опросам о Залужном и Зеленском", - говорит социолог.

О том, что Залужный остается проблемой для Зеленского говорит и источник, близкий к руководству фракции "Слуга народа".

"Часть этой проблемы вроде бы решается: по нашим последним закрытым соцопросам, в первом туре Зеленский у Залужного выигрывает. Но тот все равно берет верх во втором. И что с этим делать, пока непонятно. Спойлеры вроде Билецкого (когда-то командир батальона "Азов", а сегодня Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий - Ред.) ситуацию не спасают. Залужный тогда наберет, скажем, не 28%, а 25-ть. Зеленский - 30%. Но во втором туре голоса за военных уходят преимущественно генералу", - говорит источник.

Тень Трампа

Третья и главная проблема для Зеленского, связанная с выборами и вообще с перспективами удержания власти, связана с отношениями с Трампом. Включая то, на каком конкретно варианте мирного урегулирования он будет настаивать и будет ли в этом варианте место для нынешнего президента Украины.

"Хоть Трамп в последнее время жестко Зеленского уже не критикует и даже заступился за него, когда Путин предложил ввести внешнее управление, базовые проблемы в отношениях президента Украины и США не решены. Например, по сделке о недрах. Трамп хочет подписать именно тот вариант, который он предложил, рассчитывая таким образом не только отбить уже вложенные деньги, но и, фактически, взять под контроль ключевые позиции в украинской экономике. А значит - получить большое влияние и на внутриполитические процессы. Зеленский не хочет в таком виде сделку подписывать за что Трамп ему уже грозит большими проблемами. И никто не сомневается, что Вашингтон эти проблемы сможет организовать. Это сейчас главный момент, который будет определять дальнейшие отношения Киева и Вашингтона. Может ли Трамп дать гарантии поддержки Зеленскому в обмен на то, что тот подпишет сделку? Наверное да. Но неизвестно удержится ли тогда вообще президент у власти. Кроме того, Трамп может эти гарантии и отозвать, сделав ставку на более управляемую фигуру во главе Украины, чем Зеленский, скандал с которым в Белом доме, а также отказ приносить публичные извинения, Трамп вряд ли забыл. Наконец, важнейший момент - каковы будут параметры мирного урегулирования, если оно вообще произойдет. О чем сейчас идут торги между Трампом и Путиным? И какое место в этих торгах занимает Зеленский? Решат ли по итогу США, что уход Зеленского является частью процесса завершения войны или же нет? От ответа на эти вопросы и зависит дальнейший ход событий. Хотя, безусловно, даже если Зеленский полностью рассорится с Трампом и США будут требовать ухода президента Украины, он сам вряд ли по своей воле куда-то уйдет. Он постарается удержаться в любом случае. Правда, при этом он рискует оказаться в состоянии фактической войны на два фронта против США и РФ, что сильно в худшую сторону изменит ситуацию для Украины. Кроме того, очень большое значение для позиций Зеленского будет иметь происходящее на фронте до момента прекращения огня", - говорит источник в политических кругах.