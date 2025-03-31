В Офисе президента опровергли опубликованную британским журналом The Economist информацию о том, что в Киеве состоялось совещание по поводу проведения выборов президента в июле и выдвижения на них Владимира Зеленского.

Об этом рассказал источник в команде Зеленского изданию "ВВС-Украина".

"Прежде всего, не было такого совещания и не было такого поручения (команде организовывать выборы. - Ред.)", - рассказал источник.

Он добавил, что "надежд на завершение войны к Пасхе мало".

Напомним, вчера журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Украине написал, что в стране идет серьезная подготовка к баллотированию Зеленского на второй срок.

При этом сегодня глава ЦИК Украины Олег Диденко предложил отложить проведение выборов после войны. По его словам, на подготовку выборов нужно "намного больше времени", чем отведено в законе.

Сам Зеленский во время общения с журналистами говорил, что выборы в Украине состоятся только после завершения войны, а не при объявлении перемирия. Он добавил, что после начала перемирия должен быть разработан пошаговый план завершения войны с гарантиями безопасности.