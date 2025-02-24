Евросоюз поддерживает отказ президента Украины Владимира Зеленского проводить выборы.

Об этом заявила по прибытии в Брюссель на встречу глав МИД ЕС глава евродипломатии Кая Каллас, одетая в цвета украинского флага.

"На выборах мы сражаемся друг с другом, а в Украине ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него", - полагает Каллас.

Она также сообщила, что европейцы сегодня представят новый пакет военной помощи Украине, включающий боеприпасы, и будут голосовать за новые санкции против РФ.

Напомним, провести выборы в Украине требует президент США Дональд Трамп. Зеленский отказывается, о чем снова заявил на вчерашней пресс-конференции.

Наиболее подробно тему выборов в Украине изложила в день встречи американской и российской делегаций в Эр-Рияде журналистка Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на источники.

Она написала, что США и Россия рассматривают выборы в Украине как ключевое условие успеха процесса урегулирования. При этом, по ее данным, Трамп и Путин "считают шансы на переизбрание президента Украины низкими".

Между тем недавно в Раде заявили, что ждут подписания мирного договора и выборов на всех уровнях в ближайшее время.