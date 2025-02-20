Депутаты украинского парламента ожидают заключения мирного договора в ближайшее время, а после этого – президентских, парламентских и местных выборов.

Об этом в студии канала "Новини.LIVE" заявила народный депутат Анна Скороход.

"Такую тему поднимают, в кулуарах об этом говорят... Говорят о том, что как только будет подписан мирный договор, а этого ожидают в ближайшее время, то нас ждут президентские, а потом парламентские и местные выборы. То, что нам нужна перезагрузка, - это факт. Если у нас будет стоять вопрос проведения выборов до подписания мирного соглашения, то встанет проблема, как юридически обеспечить участие в выборах для всех, для военных в том числе. Я знаю, что в комитете готовят какие-то изменения в Избирательный кодекс. Мы понимаем, что также будут изменения в реестре избирателей. Как ни крути, что-то уже происходит", - сказала Скороход.

Ранее сегодня сообщалось, что украинская ЦИК собирает информацию о состоянии помещений для голосования по всей стране. Для ответа на соответствующий запрос комиссии властям выделен один месяц - до 5 марта 2025 года.

А на днях Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине состоятся в конце октября.