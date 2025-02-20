ЦИК собирает информацию о состоянии помещений для голосования по всей стране.

Telegram-канал "СВОЇ" опубликовал соответствующий запрос, направленный областным администрациям.

На ответ местным властям выделен один месяц - до 5 марта 2025 года.

Глава ЦИК Олег Диденко в интервью "Радио Свобода" рассказал, возможны ли выборы в Украине 26 октября.

По его словам, теоретически - возможны, однако на практике это "маловероятно".

"Теоретически возможны ли выборы в Украине 26 октября? Теоретически возможны. Но что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы в Украине наступил мир, чтобы в Украине закончилось военное положение и чтобы после этого было достаточно времени для изменения законодательства и надлежащей подготовки избирательного процесса. Возможно ли это на практике в тех условиях, в которых мы сегодня живем? Если откровенно говорить, это маловероятно, как по мне", - заявил Диденко.

Он добавил, что ЦИК не совершает никаких действий по подготовке к выборам 26 октября, а условий для их проведения нет, так как война и военное положение продолжаются. В то же время Диденко поставил под сомнение то, что после завершения военного положения выборы можно проводить минимум через полгода, как договорились парламентские фракции в начале войны.

"Во-первых, этот срок не закреплен законодательно, во-вторых, даже среди подписантов этого документа нет однозначного мнения, идет ли речь о шести месяцах до дня проведения голосования, до дня выборов, или до дня начала избирательного процесса. О каких шести месяцах идет речь?" - сказал глава ЦИК.

Напомним, на днях Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине состоятся в октябре 2025 года.

Трамп в последнее время публично и жестко призывает Украину провести выборы.