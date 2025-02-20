Глава Департамента эффективности правтельства США (DOGE) Илон Маск потребовал от президента Владимира Зеленского провести выборы на подконтрольных Киеву территориях.

Фактически об этом говорится в публикации американского миллиардера, опубликованной в его соцсети Х.

"Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы", – заявляет Маск.

Таким сообщением бизнесмен прокомментировал пост пользователя Х о том, что в Соединённых Штатаз выборы проводились во время Гражданской войны 1861-65 годов и в ходе Второй Мировой войны 1939-45 годов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что необходимость проведения выборов в Украине – это политическая линия Штатов.

"Зеленский получает очень плохие советы, и я не знаю, от кого. Он больше не имеет дела с Джо Байденом и администрацией Байдена. Он имеет дело с Дональдом Трампом и администрацией Трампа", – сказал Вэнс в интервью The National Pulse.

Напомним, Маск утверждал, что Зеленский "должен быть в восторге от идеи проведения выборов" после слов украинского лидер о рейтинге доверия в 57%.