Американский миллиардер и соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что рейтинг его поддержки составляет 57%.

Соответствующий пост Маск опубликовал в принадлежащей ему соцсети X.

"Ну тогда он должен быть в восторге от идеи проведения выборов, если он так популярен!" – написал Маск.

Как мы писали, Трамп потребовал выборов в Украине и заявил о рейтинге Зеленского в 4 процента. В ответ президент Украины назвал дезинформацией слова Трампа о том, что его рейтинг составляет 4%, а также отрицает необходимость провести выборы в Украине.

Напомним, Маск поддержал проведение выборов в Украине. Миллиардер перепостил видео Дональда Трампа, где тот заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского рейтинг сейчас на уровне 4%, и усомнился, что он может представлять свою страну за столом переговоров.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что США и Россия считают выборы в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования. При этом Трамп и Путин "считают шансы на переизбрание действующего президента Украины низкими".