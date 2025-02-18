Дональд Трамп предлагает для Украины следующий сценарий: сначала объявление прекращения огня, затем проведение выборов и только в третью очередь - подписание окончательного мирного соглашения с уже новым президентом.

Об этом сообщает в Х немецкий депутат Европарламента Сергей Лагодинский со ссылкой на источники.

"Согласно моим источникам, предложение Трампа состоит из трех этапов:

1) прекращение огня

2) выборы в Украине

3) подписание окончательного соглашения.

Это полное исполнение всех желаний Путина. Особенно в части выборов это подарок Трампа Путину. Путин ненавидит Зеленского", - написал евродепутат.

Он добавил, что европейцы хотят выборов после подписания мира.

А продюсер Fox News Нана Саджая написала в Х со ссылкой на источники, что США и РФ уже обсуждают приведенный выше план.

На эту тему сделала публикацию в Х и журналистка Fox News Джеки Хайнрич - тоже со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По ее словам, США и Россия считают выборы в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования. При этом Трамп и Путин "считают шансы на переизбрание действующего президента Украины низкими".

Кроме того, Трамп "готов принять любой результат выборов", включая возможность избрания пророссийского кандидата, утверждает Хайнрич со ссылкой на собеседников из Украины. Путин, по словам журналистки, тоже считает такую вероятность высокой и убежден, что "любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам".

Ранее именно такую последовательность завершения войны описывали западные СМИ, в частности, Reuters. Также об этом шла речь в публиковавшемся ранее "плане Трампа", не подтвержденном официально. В нем указывалось, что прекращение огня может наступить к Пасхе, а с августа начнётся избирательный процесс.

Между тем на днях экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что выборы нового главы государства состоятся 26 октября 2025 года.