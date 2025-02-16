Выборы в Украине пройдут не раньше чем через полгода после окончания военного положения.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия у себя в телеграм-канале.

"В очередной раз напомню, что, во-первых, выборы во время военного положения невозможны. А, во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не раньше чем через шесть месяцев после окончания военного положения", – написал депутат.

Ранее экс-президент Пётр Порошенко заявил, что выборы президента состоятся 26 октября.

"Сейчас готовят всё так, чтобы оставить без оппонентов. И вползти снова во власть, разрушая демократию, свободу, прозрачность выборов. Потому что они боятся из власти уходить", – сказал экс-президент Украины.

Перед этим посол в США Оксана Маркарова заявила, что Украина готова обсуждать проведение выборов с командой Белого дома.

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", – сказала дипломат.