Власти Украины готовы обсуждать с командой нового президента США Дональда Трампа возможность проведения в стране выборов до конца текущего года, если этот вопрос поднимет американская администрация.

Такое заявление сделала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью проекту "Карпяк на "Суспильном".

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", — сказала Маркарова.

Она добавила, что посольство Украины в США работает над рядом встреч между командами Владимира Зеленского и Трампа. На уточняющий вопрос, идет ли речь о личной встрече президентов, Маркарова ответила уклончиво.

"Мы всегда готовим и встречи, и звонки. Это занимает определенное время. Контактов у Украины (в органах власти США - Ред.) гораздо больше, чем у других стран", - заявила она.

По ее словам, у посольства хорошие контакты с госсекретарем Марком Рубио.

Ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что проведение выборов в Украине важно для демократии.

Перспективу проведения выборов мы анализировали в отдельном материале.