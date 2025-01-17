Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Владимира Зеленского за вмешательство в выборы в стране.

Об этом он сказал интервью изданию wPolsce24.

Дуда призвал Зеленского "воздержаться от вмешательства в избирательную кампанию" в Польше.

Вмешательством он расценил критику кандидата от партии "Право и справедливость" (ПиС) в президенты Кароля Навроцкого со стороны президента Украины. Дуда считает, что знания Навроцкого, который занимает должность главы польского Института национальной памяти, о Волынской резне "несравнимо выше, чем у украинского президента".

Также Дуда упомянул конфликт с Зеленским, который произошел на форуме ООН в Нью-Йорке два года назад в разгар зернового кризиса.

"Мне эта ситуация очень не понравилась. Тогда до парламентских выборов в Польше оставалось два месяца, а сейчас снова идет кампания, и ситуация похожая", - заявил президент Польши.

Напомним, вчера однопартийцы Дуды из ПиС высказались о Зеленском гораздо жестче, назвав его "клоуном" и "мальчиком".

Навроцкий выступает против приглашения Украины в ЕС и НАТО из-за конфликта с Варшавой по поводу Волынской резни.