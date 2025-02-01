Вашингтон высказал пожелание, чтобы до конца 2025 года Киев провёл президентские выборы, особенно в случае достижения перемирия на фронте.

Об этом сказал спецпредставитель нового лидера США Дональда Трампа – Кит Келлог, передаёт информагентство Reuters.

"В большинстве демократических стран выборы проводятся и во время войны. Я думаю, важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться", – сказал Келлог.

Как пишет издание, в Белом доме также обсуждают, следует ли настаивать на прекращении огня по линии соприкосновения, прежде чем пытаться заключить более постоянную сделку, заявили агентству два анонимных источника.

"Если в Украине состоятся президентские выборы, победитель может взять на себя ответственность за переговоры о долгосрочном пакте с Москвой", – предполагают собеседники Reuters.

Таким образом в США полагают, что долгосрочный мирный договор с Москвой может заключить уже новый президент Украины. Чего, напомним, официально требует глава РФ Владимир Путин, называя Владимира Зеленского "нелегитимным".

Со своей стороны, в Киеве журналистам издания сообщили, что администрация Трампа ещё официально не обратилась в Украину с просьбой провести президентские выборы до конца года.

Напомним, что украинские выборы всех уровней, что должны состояться до конца октября 2025 года, заложены в обсуждаемый многими "план Трампа" по урегулирования российско-украинского конфликта. Существование такого плана украинские власти опровергают.

Ранее экс-советник Трампа заявил, что возможная пауза в боевых действиях должна привести к немедленным выборам в Украине.

"Страна" также подробно рассматривала политические и предвыборные расклады в Украине и пять главных вопросов в этой плоскости.